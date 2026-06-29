Restrínxese o uso de maquinaria agrícola e forestal entre 12 e 18 horas para previr lumes

A Consellería do Medio Rural publicou hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) unha nova orde que regula o uso de maquinaria agrícola e forestal durante o período de alto risco de incendios, comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro. A normativa, que desenvolve a lexislación autonómica e estatal vixente, busca compatibilizar a continuidade dos traballos no campo coa máxima prevención fronte aos lumes, especialmente nas horas centrais do día e cando o Índice de Risco Diario de Incendio (IRDI) sexa moi alto ou extremo.
A principal novidade da orde é que permite manter as actividades agrícolas, silvícolas e preventivas que requiran o emprego de maquinaria en terreos forestais e nas súas zonas de influencia, sempre que se cumpran unha serie de medidas de seguridade recollidas tamén na actualización do Pladiga 2026. O obxectivo é evitar paralizar a actividade do sector durante os meses de maior perigo, reforzando ao mesmo tempo a capacidade de resposta ante un posible incendio.
Así, cando os traballos se realicen entre as 12.00 e as 18.00 horas, será obrigatorio contar cunha persoa que actúe como observadora e poida alertar de inmediato aos servizos de emerxencias a través do 085, do 112 ou da aplicación móbil ALume no caso de detectar un conato. Ademais, a maquinaria deberá estar acompañada dun depósito de auga de, polo menos, 400 litros, un extintor de escuma con base de auga de seis quilogramos, dous batelumes e unha mochila extintora cunha capacidade mínima de 15 litros.
A Consellería xustifica esta regulación cos datos rexistrados na última década. Nos últimos dez anos contabilizáronse 411 incendios forestais provocados polo uso de maquinaria, dos que preto do 60 % tiveron lugar precisamente na franxa horaria comprendida entre o mediodía e as seis da tarde. A estas cifras súmanse tamén os incendios agrícolas, que só entre xullo e setembro de 2025 alcanzaron os 30 episodios.
Desde Medio Rural subliñan que a finalidade da nova orde non é prohibir o uso da maquinaria, senón establecer condicións que permitan desenvolver a actividade con maiores garantías de seguridade tanto para os profesionais como para a contorna. A Xunta considera que estas medidas contribúen a reducir o risco de ignición, mellorar a capacidade de reacción ante calquera incidencia e reforzar a prevención nun período especialmente sensible para o monte galego.