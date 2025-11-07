Resposta da Consellería do Medio Rural ás críticas pola situación do persoal do CIAM

En relación ao recente comunicado remitido por un grupo de seis extraballadores do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM-AGACAL) no que denuncia a situación de abondono do centro por parte da Consellería do Medio Rural e problemas da xestión do persoal por parte da dirección da AGACAL, o departamento que dirixe María José Gómez, manifesta o seguinte:
“O compromiso da Consellería do Medio Rural cos centros de investigación e formación dependentes da Administración é absoluto, tal e como demostran os investimentos realizados e os previstos. Por exemplo, nos Orzamentos do vindeiro ano 2026 inclúese unha partida para rematar o Banco de Xermoplasma do CIAM e daranse tamén os primeiros pasos para a implantación dun novo laboratorio de seguridade biolóxica de nivel 3, principalmente para o estudo e control de enfermidades bacterianas e virolóxicas no ámbito gandeiro. Cómpre lembrar que, neste 2025, arredor do 79% dos investimentos con fondo propio da Axencia Galega da Calidade Alimentaria destináronse ao CIAM.
O persoal que envía ese escrito, efectivamente participou no concurso de traslados e escolleu voluntariamente outro destino fóra do CIAM. Este concurso implicou varios cambios na Consellería e, como calquera proceso similar, enmárcase dentro da normalidade de calquera administración pública. A maiores, e como xa se dixo nalgunha ocasión, a Consellería non vai entrar a valorar o clima de traballo no centro, dado que se apela á profesionalidade de todos e cada un dos traballadores”.