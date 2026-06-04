Resolución das axudas non agrícolas para o rural

A Consellería do Medio Rural publica no Diario Oficial de Galicia (DOG) a resolución pola que se dá publicidade ás axudas para proxectos en actividades non agrícolas. A Xunta destina 2,1 millóns de euros para beneficiar 41 proxectos, o que supón a mobilización dun investimento de arredor de 5,2 millóns de euros. Estas achegas permitirán consolidar 474 postos de traballo e crear 39 novos empregos.
A iniciativa ten coma finalidade fortalecer o emprego no rural en sectores non agrícolas, diversificar e impulsar o tecido socioeconómico destas zonas para así mellorar a súa competitividade, inducir a xeración de novos postos de traballo e reforzar os existentes, así como impulsar a dinamización económica dos territorios rurais.
Todas aquelas entidades que reciban estas axudas teñen de prazo ata o próximo 15 de outubro de 2026 para executar os investimentos subvencionados. Cómpre destacar que na última década 547 empresas galegas foron beneficiadas con esta liña de axudas, a través das cales se mobilizaron 23 millóns de euros. Estes fondos permitiron a creación de case 500 empregos e a consolidación doutros 4.320 na nosa comunidade autónoma.