Resoltas as axudas para investimentos das adegas e promoción no exterior

A Consellería do Medio Rural concede as axudas para elaborar e comercializar produtos vitivinícolas e para a execución de medidas de promoción do sector en mercados de terceiros países

O Diario Oficial de Galicia publica a resolución das axudas para investimentos das adegas e promoción no exterior do sector vitivinícola. A primeira das liñas de axudas destínase a inversións para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

Nesta convocatoria, búscase mellorar o rendemento global das empresas do sector vitivinícola e a súa adaptación ás demandas do mercado, ademais de aumentar a súa competitividade. Un total de 28 bodegas foron as beneficiarias das axudas.

A Consellería do Medio Rural tamén fixo públicas as axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países. Así, poderán mellorar a competitividade dos viños españois mediante a execución de actividades de promoción e comunicación levadas a cabo no estranxeiro. Nesta convocatoria, concedéronse 13 subvencións.

