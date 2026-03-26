Repetición de prezos do gando en Amio

A Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega decidiu por unanimidade manter os prezos da sesión anterior para todas as categorías e as calidades desta carne.
En canto ao gando que concorreu ao recinto feiral de Amio esta semana, tamén se manteñen os seus prezos como na sesión anterior, tanto para o vacún de recría como para o mediano e o maior de matadoiro.
A asistencia de gando á sesión desta semana foi de 1.317 reses, 132 más que á do pasado 18 de marzo.
Houbo 1.167 cabezas de vacún menor (79 máis que na sesión anterior); 32 de vacún mediano (18 máis que na sesión anterior) e 118 de vacún grande (53 reses máis que na
sesión anterior).
– Tabla completa de cotizacións (25-03-2026)