Repetición de prezos de Ternera Gallega

O gando que concorreu ao Mercado Nacional de Gando de Amio na xornada do mércores 22 de abril tivo unha baixada de 0,05 euros nos presos do vacún mediano de abasto.
Os prezos da Tenreira Galega mantéñense con respecto á sesión anterior para todas as categorías e calidades desta carne por decisión da Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida.
Finalmente, a asistencia baixou con respecto ao 15 de abril, e rexistráronse 988 reses, 112 menos. En detalle, foron 879 cabezas de vacún menor (92 menos que na sesión anterior); 28 de vacún mediano (unha máis) e 81 de vacún grande (21 reses menos).