Reny Picot centrará a súa planta de Outeiro de Rei na produción de queixo

Galicia contará a curto prazo cun novo centro de transformación láctea enfocado á produción de queixo que a empresa asturiana Reny Picot porá en marcha nas súas instalacións de Outeiro de Rei, adquiridas recentemente.

A planta da antiga Leche Pascual, centrada ata agora no envasado de leite líquido e que nos últimos anos pasou por diversos proxectos frustrados, como o de Alimentos Lácteos ou o de Logística Alimentaria, tería así unha nova vida centrada na fabricación industrial de queixo de vaca.

A empresa asturiana fará unha importante aposta pola transformación do leite que recolle en Galicia mediante a construción dunha queixería industrial

A multinacional, que conta na actualidade con varios centros de produción en España, en Asturias (Navia e Siero), Zamora e Madrid, recolle a maior parte do seu leite en Galicia, pero ata agora non contaba con instalacións de fabricación na comunidade.

Proceso concursal

Reny Picot levaba tempo buscando terreos en Galicia onde desenvolver un proxecto industrial que evitase ter que transportar en cisternas o leite recollido na comunidade con destino ás súas fábricas de Navia e Zamora e que servise ao mesmo tempo para ampliar a capacidade produtiva das plantas de Anleo e Fresno de la Ribera.

A oportunidade xurdiu tralo peche da planta de Outeiro de Rei por parte de Tegestacín, propietaria das instalacións xunto ao grupo LCG Fruits. Pero as débedas do Grupo Santé con gandeiros e outros provedores retrasou a operación, que se saldou finalmente cunha oferta de compra de ILAS ao Xulgado do Mercantil por importe de 2,5 millóns de euros.

Instalacións desmanteladas

Reny Picot recibe unhas instalacións sen cargas de tipo económico ou laboral, pero completamente desmanteladas, polo que a posta en funcionamento do novo proxecto empresarial suporá un importante investimento económico.

A empresa asturiana terá que facer un importante investimento para poñer en funcionamento a fábrica, xa que as instalacións foron despezadas no último ano por parte dos antigos donos

Sen embargo, a ubicación da fábrica, próxima ao enlace da autovía A-6, fana atractiva, e os permisos e autorizacións en vigor cos que conta a planta situada na parroquia de Santa Mariña permitirían acurtar os prazos administrativos para reflotar unhas instalacións que nos últimos anos pasaron por unha serie de avatares desde a marcha do grupo Pascual e a compra no ano 2014 por parte de Tegestacín, sociedade que agora se atopa en concurso de acreedores.

Aumento da recollida en Galicia

Reny Picot recolle máis de 300 millóns de litros de leite ao ano, a maior parte en Galicia. Na última década a empresa duplicou o seu volume de recollida na comunidade, pasando de 134.000 toneladas en 2012 a 292.000 o pasado ano.

A empresa asturiana duplicou as compras de leite en Galicia desde o ano 2012

No sector produtor vese con bos ollos a aterraxe de Reny Picot e agárdase que a entrada en funcionamento da fábrica de Outeiro de Rei teña un efecto dinamizador semellante ao que supuxo no seu momento a chegada a Galicia de Entrepinares, aínda que de menor calado, posto que a empresa asturiana xa recolle actualmente leite na comunidade polo que non se trataría da entrada dun novo operador a mercar leite no campo, como ocorreu no seu día con Entrepinares ou Inleit.

Os 800.000 litros diarios dos que se aprovisiona en Galicia Reny Picot nestes momentos proceden dunhas 540 ganaderías das provincias de Lugo e Pontevedra fundamentalmente, incluíndo acordos de subministro estables con cooperativas como Cobideza.

Reforzamento da presenza na comunidade

A posibilidade de transformar en Outeiro de Rei a materia prima producida polas granxas galegas podería implicar un aumento da recollida de cara ao futuro. De feito, nos últimos meses Reny Picot fixo movementos para facerse con máis explotacións, con ofertas individuais de compra que supuñan unha importante revalorización dos contratos nunha pugna con outras industrias para captar granxas provedoras.

Reny Picot está inmersa neste momento nun plan industrial para a ampliación e diversificación produtiva da factoría de Navia

A compra da factoría lucense reforza a presenza de Reny Picot en Galicia e supón unha aposta estratéxica a longo prazo da multinacional asturiana, que nestes momentos está inmersa tamén nun proceso de ampliación e diversificación produtiva da súa planta principal, a de Navia, á máis grande do grupo, unha factoría multiproduto onde se fabrican desde soros desmineralizados e leites infantís a manteiga, nata, queixo raiado, postres ou leite en po.

Unha das características das fábricas de Reny Picot é precisamente que son plantas moi diversificadas onde se fabrica unha ampla gama de produtos. É o caso tanto da factoría de Navia como da de Fresno de la Ribera, en Zamora, que produce tanto queixo de ovella (baixo as marcas Señorío de Castilla e Señorío de Montelarreina) como queixo fresco, queixo azul e de pasta branda, queixo fundido, queixo de untar e postres lácteos.