Reforma do viveiro forestal público Os Trollos, en Bóveda

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacou durante a súa visita ao viveiro Os Trollos, no concello de Bóveda, a importancia da divulgación da riqueza forestal de Galicia como elemento clave para o seu coñecemento e conservación.
Na visita estivo acompañada polo director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, e polo alcalde de Bóveda, José Manuel Arias. Gómez lembrou que hai aproximadamente un ano anunciaba neste mesmo viveiro unhas actuacións que agora están en marcha.
Estes labores céntranse na creación e acondicionamento dun sendeiro para visitantes, que dá continuidade aos traballos previos de silvicultura nas masas forestais existentes.
Actualmente estanse a deseñar e construír as sendas que atravesan o bosque, poñendo en valor os ecosistemas típicos de Galicia que están representados. Entre eles, fragas, carballeiras ou plantacións produtivas de castiñeiros.
Tamén se incorporarán novos tipos de bosque que non existen nos Trollos, en especial os de carácter máis mediterráneo, con especies como a sobreira ou a aciñeira, resaltando os seus usos e beneficios.
Ademais, vanse adecuar charcas para anfibios como parte esencial dos ecosistemas forestais. A conselleira salientou que a presenza destes animais é un indicador dun ecosistema san. O proxecto completarase coa instalación de sinalización e paneis explicativos sobre a ruta, así como mesas e bancos para uso do público visitante.
O investimento nos Trollos acada os 300.000 euros, dentro dun plan máis amplo que abrangue tamén actuacións semellantes no viveiro da Xunta en Santa Cruz, na localidade coruñesa de Oleiros. En conxunto, o orzamento total elévase ata o medio millón de euros.
Segundo explicou Gómez, esta iniciativa pretende facilitar o percorrido polas distintas masas forestais e cumprir co Plan Forestal de Galicia. En concreto, cos apartados referidos á información, divulgación e comunicación sobre o territorio, os recursos e a xestión forestal.
A titular de Medio Rural subliñou tamén que se formaliza así a aposta pola recuperación dos antigos viveiros forestais que teñen dous obxectivos principais. Por unha parte producir planta de calidade para cubrir as necesidades das administracións públicas.
O outro obxectivo é dispoñer de parcelas de alto valor xenético para a conservación. A finalidade é crear sinerxías entre divulgación, conservación e fomento da riqueza forestal.
O viveiro Os Trollos, con 30 hectáreas de superficie, ofrece distintas masas de especies forestais e tamén algunhas ornamentais. Conta cun horto de sementes de Pinus Pinaster, axeitadas para as zonas interiores de Galicia, e cunha colección de cerdeiras procedentes do Centro de Investigación Forestal de Lourizán, entre outros recursos.