‘Redeiras’, un proxecto de rehabilitación en madeira na ribeira do Berbés

O Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) continúa ‘A viaxe da madeira’, un proxecto co que busca destacar o papel da madeira como material sostible, confortable e estético na construción e rehabilitación de obras arquitectónicas.
Na súa primeira parada, deu a coñecer A Casa do Taberneiro, onde Iván Andrés, de Arrokabe Arquitectos, compartiu as particularidades desta obra. Na segunda, fai parada na Universidade de Vigo, en concreto, no edificio Redeiras, obra de Abalo Alonso Arquitectos.
Nesta peza, Gonzalo Alonso, arquitecto de Abalo Alonso Arquitectos, mostra os retos e solucións expostos na obra. Esta rehabilitación, na Ribeira do Berbés, responde á necesidade de recuperar un conxunto histórico en ruína e dotalo dun novo uso universitario. O proxecto exponse como unha intervención que respecta a memoria do lugar, mantendo os elementos máis significativos da arquitectura orixinal, á vez que incorpora unha linguaxe contemporánea capaz de convivir co pasado.
O uso de madeira é compatible con criterios de eficiencia enerxética e construción industrializada
No interior, a obra introduce un sistema estrutural de madeira contralaminada que contrasta e dialoga coa solidez pétrea preexistente. A elección da madeira non é só un recurso técnico, senón tamén un xesto que achega calidez, lixeireza e sustentabilidade ao conxunto. Grazas ao uso da madeira, non renuncia a criterios de eficiencia enerxética e construción industrializada, consolidando así unha proposta que mira tanto ao futuro como ao pasado.
A intervención foi recoñecida en distintos foros de arquitectura, destacando a súa selección para representar a España na Bienal de Venecia de 2025.
Próxima parada: Lugo
Dentro desta iniciativa, que forma parte do Plan Social ENCE, visitarase o edificio Impulso Verde (Lugo), onde se poderá coñecer a intervención realizada neste innovador inmoble. O proxecto destaca especialmente polo uso pioneiro e exemplar da madeira como material construtivo, consolidándose como un referente en sustentabilidade e deseño arquitectónico contemporáneo.