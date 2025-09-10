Recría extensiva: O secreto detrás de vacas máis lonxevas e produtivas

A sustentabilidade na produción de carne de vacún defínese como a capacidade de manter as prácticas actuais para as futuras xeracións. De Heus, a través do seu equipo técnico, comprométese a garantir esta sustentabilidade en tres vertentes interdependientes: económica, de benestar animal e ambiental.
• A sustentabilidade económica busca a rendibilidade das granxas, mesmo en mercados volátiles, e mídese pola eficiencia alimentaria, cuantificada polo índice de conversión (IC).
• O benestar animal implica o deseño de racións que permitan aos animais expresar o seu potencial xenético, mellorando a súa lonxevidade e saúde.
• A sustentabilidade ambiental enfócase en reducir as emisións totais á contorna.
A saúde ruminal como piar da sustentabilidade
A saúde ruminal é fundamental, xa que dous terzos da proteína metabolizable proveñen da fermentación ruminal dos alimentos. Un rume funcional é clave para a expresión do potencial xenético, a produtividade e a competitividade das granxas. O balance ruminal é un indicador crucial que inflúe na eficiencia alimentaria e na redución da eliminación de nutrientes non aproveitados, como o nitróxeno, ao medio ambiente.
Problemas ruminais: O problema ruminal máis común é a acidose, causada por un desequilibrio entre carbohidratos de fermentación rápida e carbohidratos estruturais (fibra). Este desequilibrio diminúe o pH no rume pola produción excesiva de ácidos graxos volátiles (AGV) e acedo láctico. Factores como a cantidade, dixestibilidade, tipo de carbohidrato, e métodos de conservación ou moenda, inflúen na velocidade de fermentación.
Un exemplo é o millo ensilado, cuxa degradabilidade do amidón aumenta co tempo. Aínda que o rume ten unha capacidade natural para amortecer o pH entre 6 e 7, non pode facelo ante desequilibrios maiores. A acidose clínica maniféstase con anorexia, diminución da Ganancia Media Diaria (GMD), meteorismos, diarreas e laminite, podendo progresar a unha acidose hiperaguda que cause a morte.
Tecnoloxía SFOS para a saúde ruminal
De Heus ofrece a tecnoloxía de formulación SFOS (Sincronización da Fermentación da Materia Orgánica Ruminal) para previr desbalances ruminais, garantindo a saúde e produtividade do rabaño. Apoiado polo programa Canal de contidos Expert® e Laboexpert®, SFOS equilibra a velocidade de dixestión de fraccións proteicas e amiláceas. Este sistema mellora a eficiencia na utilización de nutrientes, reduce as excrecións de nitróxeno e promove un ambiente ruminal san e respectuoso co medio ambiente. SFOS adáptase a todos os ruminantes e é sinónimo de saúde ruminal, eficiencia e respecto ambiental.
A Adaptación ao Cebo de Tenreiros: Un Período Crucial
A adaptación ao cebo de tenreiros é unha etapa complexa e crucial para a sustentabilidade. Os primeiros 15 días tras o destete son decisivos, xa que o estrés pode elevar o cortisol e comprometer o sistema inmunitario do animal, que xa debería ter a inmunidade implantada. Os tenreiros deben adaptarse ao transporte, novas instalacións e dietas tras a súa etapa lactante.
Estratexias para unha Adaptación Exitosa
Para unha adaptación exitosa, é fundamental considerar:
• Inmunidade e Sanidade: É vital coñecer o programa vacunal (PI3, VRS, Mannheimia, Pasteurella, BVD, enterotoxemia) e a súa aplicación. A inmunidade respiratoria debe estar implantada polo menos 15-20 días antes do destete. O programa vacunal é o documento máis importante ao adquirir tenreiros.
• Nova Lei do Medicamento: As profilaxes antibióticas de entrada xa non son unha opción, esixindo maior cautela na recepción.
• Auga e Alimentación: Garantir suficientes puntos de auga e comida. Seleccionar forraxe de alta calidade, como feno en lugar de palla na recepción, para manter o consumo e como tampón ruminal. A auga debe ser de calidade garantida e en cantidade suficiente.
• Hixiene e Estabulación: Unha corte perfectamente desinfectada e un baleiro sanitario son esenciais. A cama debe ser abrandada e limpa. As condicións correctas de estabulación inclúen 5 m² por tenreiro, 0,75 m de comedeiro por animal, 2 bocas de auga cada 20 tenreiros e grupos homoxéneos de non máis de 20 animais.
• Concentrado: Decidir entre fariña ou gran (evitando finos) e asegurar niveis adecuados de proteína metabolizable e enerxía. Aditivos como buffers e tampóns (fermentos, aceites esenciais ou algas calcáreas) poden estabilizar o rume. A gama Kovital Arranque, Crecemento e Antiestrés de De Heus é idónea para este período.
• Vixilancia e Detección Temperá: Detectar posibles “colas” (animais de baixo rendemento). Realizar mostraxes para coccidios ante certos síntomas. Durante os primeiros 15 días, observar atentamente aos tenreiros para detectar enfermidades precozmente. Tomar temperaturas rectais a animais sospeitosos (detectar subidas antes de 40ºC) e estar alerta a signos como lánguidez, lagrimexo ou disneas. É fundamental manexar sempre co termómetro no peto e os ollos postos dentro do lote.
Estratexia de Cebo e Solucións De Heus
A estratexia de cebo debe buscar a máxima eficiencia alimentaria e económica, axustando a enerxía e proteína do penso aos ritmos de crecemento dos tecidos, considerando raza, sexo e genotipo. As fases iniciais enfócanse en crecemento musculoesquelético e as últimas en deposición de graxa.
A gama Kovital de De Heus está deseñada para adaptarse ás fases do cebo e xenotipos, optimizando o rume para maior rendibilidade, benestar animal e menor impacto ambiental. Exemplos inclúen KOVITAL SEMENTAIS para reprodutores e animais de concurso. De Heus ofrece ferramentas para mellorar a saúde e rendemento animal, garantindo a sustentabilidade. Tamén conta co programa PASCAR® para a comercialización de carne de vacún, co apoio do seu equipo técnico e rede de distribución.
Mensaxe clave De Heus para Levar a Casa:
• Definir a estratexia de recepción e plan sanitario.
• Utilizar feno na recepción para minimizar riscos dixestivos.
• Garantir condicións correctas de estabulación: 5 m²/tenreiro, 0,75 m de comedeiro/animal, 2 bocas de auga cada 20 tenreiros, e grupos homoxéneos de non máis de 20 animais.
• Definir claramente a estratexia de cebo.
• Revisar exhaustivamente os patios nos primeiros 15 días, co termómetro e ollos atentos no lote.
Para máis información sobre leste ou outros produtos, podes contactar co equipo técnico de De Heus ou visitar a nosa web: www.deheus.es.