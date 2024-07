Récord histórico en Silleda no prezo medio dos becerros de recría

O valor medio chegou aos 408,81 euros nunha xornada onde os prezos subiron en case todas as categorías, especialmente nos becerros carniceiros

A Central Agropecuaria de Galicia ABANCA alcanzou hoxe o maior prezo medio na categoría de becerros de recría da súa historia, ao chegar aos 408,81 euros (o máximo alcanzouse o 14 de maio con 375,94 euros). Tamén rexistrou o maior prezo pago por un exemplar de becerro carniceiro, ao ser adquirido por 2.363 euros por Gandos Fonsa e superar os 2.201 euros que se pagou o 2 de maio de 2023 por outro exemplar. O animal vendido hoxe era un macho mestizo nacido o 12 de xullo do ano pasado e pertencente a unha explotación de Narón.

O recinto contou hoxe cunha afluencia de 1.098 animais, dos cales 1.005 foron adxudicados. En canto aos demais prezos, houbo subidas en case todas as categorías do vacún maior e becerros carniceiros.

Prezos do gando

A continuación, facemos un repaso polas distintas seccións do gando vacún para coñecer a evolución dos prezos, aínda que fai falta ter en conta que se trata de prezos medios e que o valor dos exemplares estará condicionado tamén por outros factores.

Nos tenreiros de recría da raza frisoa, os de 15 a 20 días cotizáronse a 176 euros, 21 euros máis que a pasada semana; os de 21 a 50 días a 202 euros, cun incremento de 6 euros, e os de máis de 50 días a 217 euros (+11 euros). En canto aos de cruzamento industrial, os máis novos quedaron cun valor medio de 391 euros (-26 euros), mentres que as femias vendéronse a 274 euros (-28 euros). Os de 21 a 50 días chegaron aos 477 euros (+44 euros) e as femias mantivéronse igual nos 325 euros de prezo medio. Finalmente, os máis adultos alcanzaron un prezo medio de 721 euros (+86 euros) e as femias de 455 euros (+3 euros).

Nos becerros carniceiros, os machos de cruzamento industrial subiron 76 euros con respecto á poxa pasada e alcanzaron un valor medio de 1.272 euros; as femias alcanzaron os 1.061 euros (+78 euros). Pola súa banda, os de Rubia Galega vendéronse a 1.318 euros de media os machos, o que supón un incremento de 20 euros, e as femias aumentaron o seu valor medio en 130 euros, ata os 1.363 euros. Os animais comercializados baixo o selo de Ternera Gallega Suprema subiron 164 euros e fixan unha media de 1.346 euros por animal.

No vacún maior houbo suba en todas as categorías fóra da de desfeito, onde baixaron 75 euros e quedaron cun prezo medio de 400 euros. Na categoría extra a suba foi de 152 euros e o prezo medio de 2.256 euros. Na segunda, incrementouse 23 euros e o prezo quedou nos 1.161 euros, mentres que na segunda o aumento foi de 15 euros e quedou nun valor medio de 786 euros. Os animais vendidos baixo o selo de Vaca e Boi de Galicia descenderon o seu valor 262 euros, fixando un prezo medio de saída de 1.617 euros.

Mesas de prezos

As mesas de cotizacións do porcino mantéñense igual que a semana pasada. Así, o porco selecto págase a 1,875 euros, normal a 1,85 euros, os de canle II a 2,403 euros e os de desvieje 0,81/0,87 euros.

Nos leitóns , os exemplares chegados dunha única granxa están nos 77 euros (cun prezo de 3,85 euros o quilo) e os animais procedentes de varias ganderías cotízanse a 72 euros e cun prezo por quilo de 3,6 euros; ambos presentan unha baixada de 6 euros.



O mercado do ovo mantense igual que a semana pasada: os da XL cotizáronse a 2,83 e os da L a 2,24, ambos se manteñen igual. Pola súa banda, os da M quedaron en 1,96 e os da S a 1,66 euros, cunha baixada de 0,02.

O prezo do coello mantense igual e está nos 2,2 euros o quilo segundo a Mesa de Prezos Nacional do Coello (Loncun).