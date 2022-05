Récord de premios para os viños galegos no concurso Bacchus 2022

Os viños galegos lograron nada nenos que 46 galardóns no Concurso Internacional de Vinos Bacchus, un dos máis prestixiosos de España, organizado pola Unión Española de Catadores.

Con estes resultados, Galicia é a segunda comunidade que máis galardóns logra, por detrás de Castela e León, e marca un récord de premios neste certame. Destaca especialmente o Premio ao Mellor Viño Branco, logrado por Ramón do Casar Nobre, colleita 2020., un viño da Denominación de Orixe Ribeiro que xa recibiu este ano importantes recoñecementos.

En total, nesta edición presentáronse aos premios Bacchus un total de 1747 viños, procedentes de todo o mundo. Máis de 80 catadores, incluíndo Masters of Wine, catadores, responsables de compras, críticos especializados e responsables das principais institucións vitivinícolas a nivel mundial avalan o palmarés de Bacchus 2022 como unha das máis imprescindibles guías para o consumidor á hora de recoñecer a calidade das elaboracións premiadas.

Lista de viños galegos premiados:

-Mellor viño branco:

Ramón do Casar Nobre, cosecha 2020. DO Ribeiro.

-Gran Bacchus de Ouro:

-”CINCO ISLAS 2021”, DE BODEGAS CHAVES S.L. DO. RIAS BAIXAS

-”RAMON DO CASAR NOBRE”, DE BODEGA RAMÓN DO CASAR S.L. DO RIBEIRO

-”ALMA DE AUTOR BLANCO”, DE ADEGAS PAZO DAS TAPIAS S.L. DO MONTERREI

-”CONDES DE ALBAREI RIAS BAIXAS 2021”, DE ADEGA CONDES DE ALBAREI S.A.U

-”TERRA DE ASOREI “SELECCIÓN PRIVADA 2020”. ADEGAS TERRA DE ASOREI S.L. RIAS BAIXAS

-”GRANBANZA ETIQUETA AMBAR”. AGRO DE BAZÁN S.A. RIAS BAIXAS 2021

-”BERNON”. BODEGAS AQUITANIA S.L. RIAS BAIXAS 2021

-”AQUITANIA”. BODEGAS AQUITANIA S.L. RIAS BAIXAS 2021

-”EIDOSELA”. BODEGAS EIDOSELA S.C.G. RIAS BAIXAS 2021

-”DO FERREIRO”. BODEGAS GERARDO MÉNDEZ S.L. RIAS BAIXAS 2021

-”SANTIAGO RUIZ ”. BODEGAS LAN. RIAS BAIXAS 2021

-”SEGREL AMBAR”. BODEGAS PABLO PADÍN S.L. RIAS BAIXAS 2021

-”DESCONCIERTO”. CAMBADOS URBAN WINERY SL RIAS BAIXAS 2021

-” EIDO DA FONTE”. EIDO DA FONTE S.L. RIAS BAIXAS 2021

-”DAVIDE – OBSERVADOR”. ENOTURISMO ACHA SL RIAS BAIXAS 2021

-”PACO & LOLA VINTAGE”. PACO & LOLA-COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA SCG. RIAS BAIXAS 2016

-” PACO & LOLA”. PACO & LOLA-COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA SCG. RIAS BAIXAS 2021

-”SEÑORIO DE SOBRAL”. SEÑORÍO DE SOBRAL S.L. RIAS BAIXAS 2021

-”TERRAS DE LANTAÑO”. VIÑA CARTIN S.L. RIAS BAIXAS 2021

-”PAZO DO MAR BLANCO”. ADEGAS PAZO DO MAR S.L. RIBEIRO 2021

-” DE SEU ”. ADEGAS TERRAE S.L.RIBEIRO 2021

-”PAZO TIZON BLANCO”. PAZO TIZON SLU. RIBEIRO 2020

-”RAMON DO CASAR TREIXADURA ”. RAMÓN DO CASAR S.L. RIBEIRO 2021

-”RAMON DO CASAR GODELLO”. RAMÓN DO CASAR S.L. RIBEIRO 2020

-”GRAN ALANIS”. VINOS & BODEGAS GALLEGAS S.A.U. RIBEIRO 2021

-”AMAVIDA”. VINOS & BODEGAS GALLEGAS S.A.U. RIBEIRO 2021

-”AMADEUS”. VIÑA COSTEIRA SCG. RIBEIRO

-” A COROA”. ADEGA A COROA S.A.T. VALDEORRAS 2021

-”JOAQUÍN REBOLLEDO FINCA TRASDAIRELAS ”. JOAQUIN REBOLLEDO S.A. VALDEORRAS 2020

-”O LUAR DO SIL VIDES DE CORGOMO”. PAGO DE LOS CAPELLANES S.A. VALDEORRAS 2019

-”FARDELAS”. SANTA MARTA SAT. VALDEORRAS

Bacchus de Prata:

– “AGOREIRA”. ADEGAS TERRAE S.L. VALDEORRAS 2021

-”GUITIAN SOBRE LIAS”. BODEGAS LA TAPADA S.A.T. VALDEORRAS 2020

-”O LUAR DO SIL GODELLO SOBRE LIAS”. PAGO DE LOS CAPELLANES S.A. VALDEORRAS 2020

-”CODOS DE LAROUCO”. VIÑA COSTEIRA SCG. VALDEORRAS 2020

-”NENO”. VIÑA SOMOZA BODEGAS Y VIÑEDOS S.L. VALDEORRAS

-”CATRO PARROQUIAS” BODEGAS LOEDA S.L. RIBEIRO 2021