Récord de gañadores na X Cata Amateur da Ruta do Viño Rías Baixas

O evento, organizado con motivo do Día Europeo do Enoturismo, reuniu a cen persoas no Castelo de Soutomaior

A Ruta do Viño Rías Baixas celebrou o Día Europeo do Enoturismo coa décima edición da súa Cata Amateur, que tivo lugar onte domingo no Castelo de Soutomaior. Un evento organizado en colaboración coa Deputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas e ANFACO-CECOPESCA e no que as 100 entradas dispoñibles esgotáronse en apenas unhas horas, demostrando unha vez máis o gran interese que esperta este icónico evento entre o público.

A X Cata Amateur foi inaugurada por Adolfo Picáns, tesoureiro da Ruta do Viño Rías Baixas, que estivo acompañado por Nava Castro, deputada provincial de Turismo da Deputación de Pontevedra, e Felicidad Fernández, responsable de Comercio, Internacionalización e Promoción de ANFACO-CECOPESCA.

O catador Nacho Costoya foi o encargado de guiar aos participantes a través das catas, onde puideron degustar cinco viños da Denominación de Orixe Rías Baixas. Despois tivo lugar unha segunda cata, na que o público asistente tiña que adiviñar de que viño se trataba. E o certo é que o nivel de coñecementos do público era moi elevado, pois rexistráronse un total de 11 gañadores, toda unha marca nesta Cata Amateur que nunca superara os 5 gañadores nas súas nove edicións anteriores. Cada un deles recibiu un diploma acreditativo.

Tamén se realizaron dous sorteos, onde estaban en xogo un lote de conservas achegadas por ANFACO-CECOPESCA e unha experiencia na Ruta do Viño Rías Baixas, composta por un aloxamento nun establecemento asociado á ruta e unha visita a unha adega. Ademais, todos os asistentes ao acto recibiron produtos de promoción e unha copa personalizada do evento.

Ao finalizar a entrega de premios, ANFACO-CECOPESCA realizou unha pequena presentación dos seus produtos acompañada por unhas tapas feitas con conservas. O grupo DR Slump foi o encargado de pór música oitenteira en directo, mentres os presentes gozaron dos viños Rías Baixas que degustaran previamente na cata.