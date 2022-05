Recomendan comezar co primeiro tratamento insecticida contra o verme da mazá

Cydia Pomonella, insecto causante do verme da mazá

A Conselleria do Medio Rural ven de informar no seu último boletín agrometeorolóxico que xa se dan as condicións para comezar os primeiros tratamentos contra o verme da mazá (Cydia pomonella), que ataca fundamentalmente aos froitos da maceira, pereira e marmeleiro.

Estase a ver un adianto xeralizado no voo deste lepidóptero nos últimos anos, con capturas xa a fináis do mes de abril na maioría das zonas de Galicia.

Dende a Asociación de Fruticultores de Galicia (Afrugal) lembran a importancia de atender á primeira xeneración deste insecto, por ser a máis perigosa das dúas que ten. “Debemos de empregar contra ela produtos de carácter ovicida ou ovicida-larvicida. A confusión sexual está a dar bo resultado, como método preventivo”, explican.

Como insecticida contra o verme da mazá recomendan o Clorantraniliprol e en agricultura ecolóxica pódese empregar o Virus da granulopse da Carpocapsa, Spinosad ou Bacillus thuringiensis.