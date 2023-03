Recomendacións para cultivar millo en ecolóxico

Galicia lidera o cultivo en España de millo forraxeiro, cunhas 68.000 hectáreas dedicadas a esta forraxe que constitúe hoxe en día a principal fonte de alimentación das ganderías de vacún de leite.

No caso das ganderías en ecolóxico o pastoreo representa a maior parte da ración, pero o millo tamén é un interesante complemento para abaratar a ración nas épocas nas que escasea o pasto e tamén para equilibrala, dado o alto contido de almidón do silo de millo.

Neste sentido, o fabricante de pensos ecolóxicos Ecofeed convidou nas súas últimas xornadas técnicas de gando vacún de leite, celebradas o pasado mes de xaneiro en Lalín, a Juan Valladares Alonso, técnico do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), para que explicara os resultados das experiencias de cultivo de millo forraxeiro en ecolóxico na comarca ourensá da Limia durante os dous últimos anos.

Estes ensaios realizáronse nos anos 2018 e 2019 en parcelas con regadío para a gandería de vacún de leite en ecolóxico SAT Torneiros. A superficie que se sementou a millo forraxeiro para o ensaio ocupou 4 hectáreas en regadío, en rotación con pradeira, e lográronse uns rendementos medios de 52 toneladas de materia húmida por hectárea.

Estes foron os pasos que seguiron para o cultivo do millo en ecolóxico:

-Aporte de xurro

-Alzado con vertedeira

-Aplicación de Nematmyel

-Pase de grade rotativa de eixe vertical (1-2 pases) buscando alisado e refino superficial.

-Xurro da propia explotación (48 m3/ha), o que supuxo unha achega de 168 UF N/ha -por debaixo do límite máximo de 170 UF N/ha admitidas polo CRAEGA- 68 de P2O5 e -208 de UF de K2O respectivamente.

-En presementeira aplicouse Nematmyel (5 kg/ha), un produto ecolóxico con xofre (57, 2% SO3) e ferro (0,02% soluble en auga) para combater posibles vermes do chan.

Realizouse o 18 de xuño no ano 2018 e o 25 de maio no 2019. Empregouse unha sementadora pneumática monogran para o millo, en liñas separadas a 75 cm.

Probáronse 7 variedades en dous anos: 3 no 2018 e 4 no 2019, con ciclos 200 a 350 FAO.

-Control de malas herbas no cultivo do millo en estado de 2-3 follas mediante o pase de grade de púas (Vertikator), tal e como se mostra nas dúas imaxes anteriores.

-Realizouse un segundo pase de control de adventicias co millo con 6-8 follas (h=30-50 cm) . Fíxose o pase entre liñas con escardadoras “cola de anduriña” e aporcado das liñas, tal e como se amosa nesta foto:

O cultivo de millo foi colleitado o día 9 de outubro, realizándose os seguintes controis da produción:

-Pesaxe de toda a forraxe extraída das parcelas

-Tomáronse mostras para a análise.

Conclusións:

-A escarda do millo en xeral diminúe pero non elimina o número de plantas adventicias por metro cadrado. Pola contra, incrementa o nº/m2 de xuncas, se ben diminúe o índice de cobertura das adventicias.

-Nos tratamentos de escarda para combater as adventicias débense escoller as datas idóneas en función do estado de cultivo e sempre mellor con previsión de sol, buscando as horas centrais do día:

A grada de púas con 1 a 3 follas despregadas.

Escadador-aporcador: a partir de 25 ou 30 centímetros de altura da planta, aporcando ben as plantas de millo.

-Recoméndase a implantación intercalada dun cultivo de inverno con leguminosas, xa que incrementa a produtividade da rotación, mellora o manexo ambiental dos fertilizantes e do solo e facilita as condicións do seguinte cultivo de verán, neste caso do millo.

-Por tanto, convén con esta técnica non repetir o cultivo de millo en ecolóxico na mesma parcela máis de 2-3 anos seguidos en función da contaminación de herbas adventicias, recomendando rotar cunha pradeira plurianual.