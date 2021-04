Recomendacións para aplicar menos fitosanitarios sendo igual de efectivos

Actualmente existe unha falta de coherencia entre as recomendacións de aplicación de fitosanitarios en cada país da Unión Europea e o que realmente necesita a planta para previr ou curar unha enfermidade fúnXica como mildio ou oídio.

Esta é a conclusión de Emilio Gil Moya, profesor e director da Unidade de Mecanización Agraria da Universidade Politécnica de Cataluña, quen incide en que “non vale falar de litros por hectárea” como recomendación para a aplicación de fitosanitarios cando se trata de cultivos arbóreos ou viña.

“Respectando a concentración do produto, por exemplo, unha dilución do 3% en auga, o parámetro para calcular a aplicación de fitosanitarios en viñedo debería ser simple e rápido, de forma que se cubra co produto a área foliar”, engade.

Neste sentido, defende que a normativa sobre información de dose na etiquetaxe dos produtos fitosanitarios “debería estar indicada en función da tamaño da área foliar do cultivo e do seu estado fenolóxico ou desenvolvemento do cultivo”. Algo que xa sucede en países como Alemaña, Austria, pero non en España e no resto de países mediterráneos, onde a normativa obriga aos fabricantes a recomendar unha aplicación en quilogramos ou litros de produto por hectarea.

“Non todos os viñedos son iguais, nin o marco de plantación é o mesmo, nin a variedade, nin a densidade foliar, etc. De feito, hai diferenzas de até 15 veces entre unha área foliar e outra, dependendo da densidade de plantación, variedade, etc. Por tanto, se se quere mollar a folla nunhas teremos que botar 15 veces máis que noutras”, subliña.

Ademais, Emilio Gil Moya incide na importancia de ter tamén en conta o tipo de maquinaria. “Hai unha variabilidade inmensa segundo os equipos, de forma que respectando a concentración do produto no caldo, expresada en cantidade de materia activa por cada 100 litros de auga, segundo o tipo de maquinaria podo facelo con 400 litros de caldo, no caso dun atomizador convencional, ou con tan só 100 litros cunha máquina de última tecnoloxía, ben calibrada e coas boquillas revisadas”, subliña o profesor de Universidade Politécnica de Cataluña.

Influencia do tipo de maquinaria nas necesidades de volume de caldo para tratar un cultivo:

Ferramenta Dosaviña®

Neste sentido, Emilio Gil lembra que existe ferramentas dispoñibles para mellorar e optimizar a aplicación de fitosanitarios en viñedo, como Dosaviña® , unha ferramenta online para a determinación do volume óptimo de aplicación en tratamentos fitosanitarios en viñas en espaldeira baseado nas características da vexetación. A aplicación é gratuíta e está dispoñible nas plataformas IOS e GOOGLEPLAY. Permite ao usuario determinar tanto o volume óptimo de aplicación como a cantidade de produto fitosanitario a engadir ao depósito. E, ademais, inclúe unha guía práctica para a correcta calibración do equipo, calculando a presión de traballo, o número e tipo de boquillas e o tamaño de pinga.

Accede aquí á aplicación: https://dosavina.upc.edu/#