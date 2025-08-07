Reclaman a vacinación gratuíta contra a lingua azul en gando ovino e axudas ás ganderías

Unións Agrarias ven de remitir un escrito a Consellería de Medio Rural no que se solicita de que este departamento Xunta de Galicia inicie a vacinación gratuíta das explotacións de ovino contra os novos serotipo 3 e serotipo 8 da lingua azual. Lembran que “estes dous serotipos, sobre todo o 3, poden resultar mais agresivos para as ovellas, como sucedeu o ano pasado en Extremadura”.
A organización agrartia tamén solicita a Consellaría do Medio Rural a posta en marcha de liñas de axudas para as explotacións que están a sufrir esta enfermidade “ao igual que fixeron outras comunidades autónomas como Andalucia e Extremadura o ano pasado cando sufriron os efectos da lingua azul nas súas ovellas”.
Neste sentido, dende UUAA lembran que “as explotacións afectadas representan un activo medioambiental imprescindible para o mantemento no espazo rural de franxas verdes que serven de cortalumes naturais nun entorno especialmente afectado pola desertización demográfica e o abandono da actividade agraria”. Neste contexto, consideran que “resulta imprescindible abrir de inmediato unha dobre liña de actuación para acoutar a expansión da enfermidade e tratar de salvar as granxas afectadas mediante liñas de axudas, estas explotacións que tradicionalmente teñen un volume de ingresos moi pequeno e que polo tanto son moi sensibles a este tipo de crises”.