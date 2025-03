Reactivadas en Galicia as comunicacións para queimas agrícolas

As comunicacións deben realizarse con dous días de antelación a través da web ou do 012

A Xunta, a través da Consellería do Medio Rural, reactiva as notificacións para que os particulares poidan realizar queimas agrícolas. A comunicación, que se pode facer a través da páxina web ou do teléfono 012, tense que solicitar con dous días de antelación segundo a normativa.

No portal web habilitado para notificar a queima de restos agrícolas amoreados, os cidadáns deberán certificar se se trata de “palla e/ou material natural de orixe agrícola, non perigoso, utilizado en explotacións agrícolas e/ou gandeiras”.

Ademais, desde hoxe tamén se reanudan as solicitudes de autorización para a queima de restos forestais amoreados. Neste caso, dado o maior risco que implica, será imprescindible obter a correspondente autorización administrativa.

Estas comunicacións pódense realizar grazas ao establecido no artigo 34 da Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Nos días con vento e altas temperaturas, as comunicacións e autorizacións non terán validez.