‘Ramón, o Fertimón… PRO!’

Con case 30 anos de vida, Fertimón evoluciona cun fertilizante innovador que permite unha maior absorción de nutrientes nas etapas clave do cultivo. O produto chega ao mercado despois dos estudos de investigación desenvolvidos durante 3 anos por Soaga co campus de Lugo da Universidade de Santiago

Pasaron case 30 anos desde que Fertimón e o seu lembrado anuncio ‘Ramón, o Fertimón!’ irrompesen con éxito no mercado. Case tres décadas despois, o fertilizante estrela de Soaga segue gozando dun importante éxito entre os agricultores, grazas á fiabilidade e os resultados demostrados durante este tempo. Pero a sociedade avanza e as necesidades tamén. Por este motivo, a empresa galega creou agora Fertimón PRO, un innovador fertilizante que actúa na fase de crecemento do cultivo para unha mellor absorción de nitróxeno, fósforo e potasio.

O produto chega ao mercado despois dun traballo de investigación realizado durante tres anos en colaboración co Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría do Campus Lugo-Campus Terra da Universidade de Santiago de Compostela. Ao longo deste período, realizáronse diferentes ensaios prácticos co obxectivo de demostrar a eficacia do produto en diferentes doses sobre distintos tipos de chan e mesturas.

En concreto, os ensaios en laboratorio, e posteriormente sobre o terreo, permitiron extraer conclusións para comprobar a efectividade de novos produtos fertilizantes, que conteñen tecnoloxía pro, fronte aos convencionais. Entre os datos máis rechamantes, identificáronse incrementos de até o 34% de produción en materia seca no solo de Lugo. Tamén o estudo realizado en sementeira de pataca agria en parcelas de Xinzo de Limia (Ourense) demostra maior desenvolvemento vexetativo e tubérculos de maior peso.

Emilio Lemos, técnico especialista de Grupo Soaga, explica que o obxectivo era “obter patróns de fertilización con novas fórmulas destinadas a mellorar a nutrición dos cultivos e os seus rendementos sen danar o medio ambiente”. Preténdese así “dar resposta a un cambio de paradigma propiciado polas esixencias lexislativas relacionadas cunha maior protección ao medio ambiente, a detección da perda de materia orgánica do solo, as axudas da PAC ou a visión do agricultor, que demanda produtos de maior valor engadido”, indica Lemos.