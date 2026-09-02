A partir do 1 de setembro de 2026, RAGT Sementes presenta unha identidade de marca renovada, en consonancia coa súa estratexia para 2030-2035. Desde fai máis dun século, RAGT colabora cos agricultores combinando a súa experiencia no fitomelloramento e a produción de sementes para desenvolver solucións contrastadas e adaptadas ao contexto local que favorecen a diversidade de cultivos e sistemas agrícolas.
O Sementador: a expresión viva do ADN de RAGT Sementes
Desde fai máis dun século, o Sementador é o emblema da marca RAGT Sementes. Representa tanto a actividade principal da empresa como aos agricultores aos que presta servizo cada día. E o que é máis importante, simboliza un enfoque de investigación que sitúa ás persoas no centro da innovación, inspirado nas necesidades dos agricultores, impulsado polas novas tecnoloxías e sempre guiado pola experiencia do noso equipo.
Ao facer evolucionar esta figura emblemática sen deixar de ser fiel ao seu legado, RAGT Sementes reafirma o principio que sempre guiou o seu traballo: comprender antes de innovar. Desde as primeiras fases do programa de mellora xenética, os retos locais e as expectativas dos agricultores marcan cada decisión. A continuación, as novas variedades avalíanse durante varios anos mediante exhaustivos ensaios de campo en condicións agrícolas reais, o que garante que ofrezan un rendemento constante e adáptense á contorna local antes de saír ao mercado.
«A nosa identidade está a evolucionar para reflectir mellor o que fixo que RAGT sexa única durante máis dun século: a innovación inspirada nas necesidades dos agricultores, impulsada polas mellores tecnoloxías e sempre validada sobre o terreo. Comprender antes de actuar, observar antes de innovar e demostrar antes de prometer non é simplemente a nosa filosofía; é a forma en que desenvolvemos cada nova variedade». Damien Robert, director executivo de RAGT Sementes
Unha identidade visual fiel á tradición de RAGT Sementes
A nova identidade visual de RAGT Sementes moderniza a marca á vez que conserva os elementos distintivos que a fan reconocible ao instante. En todos os materiais de comunicación e nos envases de sementes, o logotipo aparece agora de forma salientable na parte superior, conservando os seus trazos icónicos e adoptando ao mesmo tempo un estilo máis contemporáneo.
As cores características da marca, o amarelo e o azul, renováronse con tons modernos, mentres que cada liña se identifica cunha cor específica. Ademais, reorganizouse e priorizado a información para mellorar a lexibilidade e facilitar unha identificación máis rápida dos produtos.
A partir do 1 de setembro de 2026, esta nova identidade visual irase implantando progresivamente en todos os materiais de comunicación, plataformas dixitais e envases de sementes, incluída a marca Deleplanque, que a partir de agora presentarase baixo a marca RAGT.
Unha firma que reflicte a experiencia de RAGT Sementes
Esta identidade renovada vese apoiada polo novo lema, «Breeder & Seeds Expert», que reflicte a experiencia de RAGT Sementes ao longo de toda a cadea de valor, desde a fitomellora ata a produción de sementes.
Máis que unha mostra de experiencia, representa unha forma de traballar baseada na observación, a estreita colaboración cos agricultores e a validación da innovación mediante probas de campo en condicións reais. Encarna o principio reitor que marcou a RAGT Sementes desde as súas orixes: Comprender antes de actuar. Observar antes de innovar. Demostrar antes de prometer.
Acerca de RAGT Sementes
RAGT Sementes xera uns ingresos anuais de 500 millóns de euros e opera en máis de 70 países. A empresa conta con 1.500 empregados e dispón de 17 plantas de produción de sementes, sete delas en Francia, así como de 75 programas de mellora xenética e 29 estacións de invetigación que abarcan preto de 40 especies de cultivos.
RAGT Sementes desenvolve unha carteira multiespecífica en Francia e en todo o mundo, ofrecendo solucións que favorecen a rotación de cultivos á vez que abordan os retos medioambientais, os requisitos agronómicos e as políticas agrícolas en constante evolución. A investigación e a innovación son o eixo central da estratexia de crecemento da empresa, que destina case o 18% dos seus ingresos anuais a I+D.
Na actualidade, a través da súa rede de 20 filiais comerciais, RAGT Sementes ofrece solucións varietais innovadoras e adaptadas ás condicións locais a clientes de máis de 70 países.
Esta sólida presenza local, combinada cunha cultura de innovación e con colaboracións duradeiras cos distribuidores, permitiu a RAGT Sementes consolidar e reforzar a súa posición de liderado en mercados estratéxicos.