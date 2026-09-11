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Ragt reúne a máis de 80 gandeiros en Vimianzo nunha xornada dedicada ao millo forraxeiro

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ragt mazaricos 3O pasado 1 de setembro sementes RAGT celebrou un día de campo en colaboración con Enxeñería Agrícola Rodríguez en Treos, Vimianzo. Á xornada asistiron máis de 80 gandeiros.

O campo de ensaio contaba con 24 variedades con ciclos desde 200 ata 700, onde se puido comprobar in situ a mellora xenética levada a cabo pola empresa os últimos anos, non só en relación a produción, senón tamén en aspectos moi importantes como sanidade vexetal, rusticidade ou stay-green.

Na xornada tamén se abordaron temas de interese para os gandeiros como o caderno dixital, sustentabilidade ambiental ou manexo das leiras.

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