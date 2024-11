“Queres boas xovencas?: retrasa a inseminación para evitar o pico de lactación da vaca”

Por que certos animais que herdan unha xenética determinada non desenvolven todo o seu potencial ou non teñen as características morfolóxicas ou produtivas esperadas? A explicación pode estar na epixenética, é dicir, en como unha serie de factores inflúen en que un xene acabe activándose ou non.

Juan Francisco Sánchez Madueño, veterinario e presidente de Usías Holstein, o concurso gandeiro que se celebra na localidade de Dos Torres (Córdoba), explicou nas Xornadas Técnicas de Vacún Leiteiro organizadas por Seragro cales son algúns destes mecanismos que actúan como interruptores nas cadeas de ADN.

En grego, epi significa “por riba”, polo que a epixenética estuda os procesos químicos que, en último termo, activan ou silencian a expresión de xenes para a síntese de proteínas específicas, permitindo que exerzan ou non a súa expresión. Deste xeito, a fórmula clásica da xenética suma un novo elemento: Fenotipo = xenotipo do individuo + influencia ambiental do presente + epixenética (situacións do pasado que inflúen na expresión xenética).

A epixenética é unha ciencia recente que no campo da produción animal

Estes fenómenos de activación de xenes son os que utilizan as células para a súa diferenciación, de xeito que a partir do mesmo material xenético se obteñen múltiples fenotipos celulares. Ás veces, certas reaccións químicas ou mecanismos epixenéticos provocan modificacións na cadea de ADN que fan que as encimas non poidan realizar a súa función e, polo tanto, non se expresen eses xenes.

Os cambios epixenéticos son mecanismos flexibles e áxiles para conseguir unha adaptación ao medio máis rápida ca propia xenética

Algúns dos factores ambientais que provocan cambios epixenéticos son a alimentación, certos compoñentes da auga de bebida, tóxicos como os pesticidas, hormonas de estrés, radiacións ultravioleta, etc.

Programación epixenética

Existen certos períodos (prenatais e posnatais) durante o desenvolvemento da tenreira nos que se producirá unha programación epixenética como recurso de adaptación a cambios no medio ambiente.

Os cambios epixenéticos transmítense á seguinte xeración no que se denomina herdanza epixenética

Os problemas ou o descenso do rendemento na produción animal xorden cando se produce un desaxuste na descendencia entre a programación intrauterina e a súa vida adulta posnatal. Por iso, se as condicións intrauterinas son insuficientes ou inadecuadas (estrés, malnutrición), aínda que as condicións melloren na súa fase produtiva, non será capaz de desenvolver todo o seu potencial xenético.

Os efectos epixenéticos na cría de animais de produción desenvólvense en diferentes fases biolóxicas:

Período periconceptual: o intervalo de tempo comprendido entre os 60 días anteriores e os 60 días posteriores á fecundación, etapa que inclúe a maduración do ovocito dentro do folículo e a xestación temperá.

Xestación tardía: principalmente o último terzo de xestación.

Período posnatal: cando se producirá unha programación metabólica positiva.

Influencia do número de partos sobre a descendencia

Os efectos da idade materna sobre o rendemento produtivo e reprodutivo da descendencia tamén se transmiten mediante epixenética, de xeito que as xovencas máis produtivas proceden de vacas máis novas ou con menor número de partos.

“O seme sexado ofrece a posibilidade de seleccionar as vacas que queremos que sexan as nosas nais das futuras tenreiras porque nos permite non ter que criar de todos os nosos animais. Pero ademais dos criterios de selección xenética, xa sexa por progénie ou por índices xenómicos, temos que ter en conta tamén os factores epixenéticos para non silenciar eses caracteres de mérito xenético”, defende Juan Francisco.

A idade da nai en vacas holstein de alta produción xoga un papel importante na capacidade produtiva das fillas: a mellor descendencia é a do primeiro parto

Unha destas condicións sería a de criar tenreiras nacidas de primeiros partos, preferentemente a partir de xovencas xestantes. No caso de decidir recriar dunha vaca parida, recoméndase atrasar a primeira inseminación para evitar que a concepción coincida co pico de lactación e un balance enerxético negativo.

Outra recomendación clave, tendo en conta como actúa a epixenética, sería evitar inseminar en momentos de estrés por calor. Finalmente, deberíase poñer o énfase en maximizar o crecemento da tenreira na fase de lactación: encalostrado, leite de transición e ganancia media diaria até o destete.

Condicións intrauterinas

O período periconceptual, que se inicia dous meses antes da fecundación e se prolonga até dous meses despois, é unha etapa crítica na que se desenvolve a placenta, o que vai determinar as etapas posteriores.

Existen numerosos estudos en animais de produción que demostran o efecto das condicións ambientais intrauterinas sobre a produtividade da descendencia

É un momento moi sensible a condicións de estrés, carencias nutricionais ou presenza de tóxicos, onde a tenreira é capaz de programar cambios xenéticos para adaptarse ás condicións previstas.

A vaca utiliza os recursos nutricionais de que dispón (enerxía) en función dunha serie de prioridades, que son, por esta orde: mantemento das funcións vitais, produción láctea, sistema inmunitario, reprodución, reservas (almacenamento no tecido adiposo).