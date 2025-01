Queixería De Mi Tierra: Queixos de Sudamérica e galegos elaborados desde Carballo para toda España

No ano 2022 Jesús Alejandro Morales chegou desde Venezuela a Galicia co obxectivo de continuar exercendo como veterinario e buscar un futuro mellor para el e a súa familia. Ante a demora na homologación da súa titulación de veterinario decidiu emprender no mundo dos queixos, xa que era un proceso máis rápido e tiña os coñecementos necesarios que aprendera coa súa familia elaborando queixos artesanais. Actualmente dirixe en Carballo (A Coruña) a Queixería De Mi Tierra, unha marca que non deixa de medrar.

A que te dedicabas antes de traballar na elaboración de queixos?

Antes de empezar coa elaboración de queixos en España, exercía como médico veterinario en Venezuela xestionando plans de reprodución e sanidade en explotacións de grandes animais (vacas e búfalos).

Como veterinario, cales son as principais diferenzas que atopas entre o sector de vacún de leite en Venezuela e en Galicia?

No sector gandeiro en Venezuela os animais están en pastoreo constantemente, existen moi poucas granxas onde se estabulan. Onde máis se observa isto é no sector cárnico (ceba).

Que che atraeu deste sector?

Cando decidín emigrar de Venezuela, tiña dous posibles plans: Homologar o título de médico veterinario e seguir exercendo a miña carreira, na parte de sanidade animal e reprodución, ou dedicarme á elaboración de queixos, pois aprendín a elaborar queixos coa miña familia de maneira artesanal. Entón, tiña coñecementos básicos, entendía a necesidade que había para o público latino que vive en España. Como o tempo de homologación profesional foi moito máis longo, decidín arrincar co proxecto dos queixos.

Por que decidiches vir a emprender a Galicia e concretamente a Carballo?

A miña irmá saíra antes de Venezuela e xa vivía aquí en Galicia. Por esa cercanía con ela, chegamos a Galicia, e ademais Galicia é unha das zonas máis produtoras de leite e era un bo sitio para tentar exercer como veterinario, ou elaborar queixo, tiña esas dúas vantaxes. E o tema de instalarme aquí en Carballo xurdiu porque esta nave, nalgún momento, foi unha queixería, e estaba pechada. Logramos facer o contacto cos donos, que nos permitiron empezar o proxecto aquí.

Como valoras a axuda recibida e en que se podería mellorar?

Síntome moi cómodo e contento cos apoios que tiven da parte gobernamental e non gobernamental, por parte dos comerciais desta área, que nos guiaron en onde conseguir os produtos e que tipos de produtos, tanto da materia prima como o proceso de embalaxe, as caixas… algo que descoñecía. Pero pouco a pouco logramos boas alianzas, igualmente coa cooperativa COREBER, que nos subministra a materia prima, que foron moi comprensivos, leváronnos da man e tiveron paciencia, porque ao arrincar unha marca desde cero, era moi pouco volume de leite, pero fomos medrando.

Por parte do Estado tivemos algunhas axudas iniciais, como o tema da dixitalización. Ter unha páxina web, o márketing… foi fundamental para estar hoxe en día onde estamos, que non somos unha gran queixería pero agora estamos posicionados en varias partes de España e demandan o noso produto. Cando arrancamos hai dous anos, empezamos con 1500 litros á semana, e hoxe en día procesamos 4500 litros diarios de luns a sábado. Velaí a mellora que tivemos en dous anos, produto do esforzo dos que traballamos na fábrica, desde quen empaca o queixo ata os produtores que nos subministran leite de gran calidade. É un conxunto de factores para que o produto final estea ben posicionado.

Hai algunhas axudas que o tempo para licitar ás veces se nos vai das mans, porque se volve moi curto, e hai algúns trámites que descoñezo. É un tema de como veñen dirixidas ou formuladas, ás veces hai un pouco de descoñecemento. Ás veces piden requisitos que para quen estamos empezando faise un pouco máis costa arriba.

Como é a Queixería De Mi Tierra a día de hoxe e en que mercados se vende?

Normalmente traballamos por pedidos con distribuidores en cada unha das cidades de España. O noso márketing como empresa facémolo a través de Instagram e a páxina web. Entón, quen quere coñecer os nosos produtos pode escribirnos pola páxina web ou por Instagram, e aí poden atopar todas as cidades onde estamos posicionados e os nomes dos sitios onde o podes conseguir. Se non aparece a túa cidade, escríbenos e dámosche a referencia de onde o podes conseguir máis preto ou tentamos facerte chegar o queixo con outros aliados comerciais que temos que fan distribución vía online. Pero a venda directa a terceiros non a facemos por cuestións de loxística… É moi complicado atender todo o proceso ata o final.

O principal sector onde estamos presentes é en tendas onde se comercializan produtos latinos, que son tendas de alimentación na súa maioría. En Madrid existen algúns mercados como o Mercado das Marabillas onde hai unha gran presenza de tendas de queixo. Temos presenza en Galicia, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Asturias, Sevilla, Málaga, Alicante…etc.

Que formación recibiches para comezar a traballar na elaboración de queixos e cales foron as principais dificultades que atopaches?

Proveño dunha familia onde se realiza queixo de maneira artesanal e o meu equipo de traballo tamén estudou sobre a elaboración de queixos (venezolanos). Tamén contamos coa orientación dalgúns técnicos españois para o manexo dos produtos e insumos dispoñibles na zona cos que non estaba tan familiarizado.

Foi moi complicado conseguir a maquinaria e formar o persoal?

Ao principio puidemos atopar as persoas axeitadas nas áreas de necesidade que se foron creando dentro da fábrica motivado polo crecemento da nosa actividade. A día de hoxe temos un gran equipo.

O persoal foi incorporándose segundo as necesidades e o crecemento. Isto permitiunos tomar a previsión necesaria para facer as contratacións e os períodos de proba do persoal obtendo abundantes ofertas de emprego para esta área, o que non supuxo un problema.

A posta en marcha do proxecto supuxo un lapso de 5 meses para conseguir a nave na que nos encontramos agora. Realizamos visitas a queixerías en Monforte, Oviedo e outras zonas de Asturias onde existía a posibilidade de alugar unha nave. Finalmente conseguimos por uns coñecidos a nave na que traballamos actualmente e os propietarios son moi amables e déronnos a oportunidade de poñer en marcha este proxecto.

Cales son os principais tipos de queixos que elaborades e por que se caracterizan?

A nosa empresa caracterízase pola produción de queixos de tipo latino (queixos venezolanos) principalmente, pero tamén fabricamos queixos colombianos e queixo do país para o público galego, un queixo semellante ao queixo país. Temos queixo fresco afumado con madeira, outro que é máis amarelo e que leva máis sal e o queixo palmita, que sae con buracos porque é máis fresco que os outros.

A comunidade latinoamericana, e en concreto a venezolana, incrementouse notablemente nos últimos anos en Galicia e en España. Que oportunidades supón para Queixería De Mi Tierra?

Motivados por esta gran emigración que vive Venezuela, logramos observar que a comunidade de Galicia alberga unha gran poboación de venezolanos e isto foi o noso principal motivo para emprender na fabricación de queixos venezolanos, xa que existía a necesidade destes produtos dentro da comunidade de venezolanos en Galicia e en toda a Península.

COREBER é o voso subministrador de leite. Que vos levou a decantarvos por esta cooperativa e que destacarías da relación que tedes?

COREBER foi un gran aliado no noso crecemento como fabricantes. O leite que nos subministra posúe unhas características organolépticas moi apreciadas para nós e isto permítenos manter os nosos estándares de calidade e puntualidade nas entregas, posto que dispoñemos dunha materia prima en abundancia e de calidade.

Imos lanzar unha nova liña de queixos frescos para a poboación centroamericana que vive en España.

En que novos proxectos estades a traballar?

Estamos a preparar uns novos queixos frescos para a poboación centroamericana que está presente na península e esperamos poder lanzar esta nova liña no primeiro trimestre do ano 2025.

Pasado xa un tempo, como valoras o cambio de profesión?

Na universidade vin algunhas materias relacionadas coa industria láctea, non con tanta profundidade, pero si que estaba capacitado para levar unha fábrica, aínda que tiven que estudar e aprender moitas cousas novas, e síntome cómodo co que fago. Tentamos facer o produto da mellor forma posible, na morriña dese produto que botamos de menos da nosa terra.

Que recomendacións lle farías ás persoas que veñen de fóra ao agro e queren emprender neste sector?

O principal é ter a disposición para poder entender que se xestiona dun xeito diferente, xa só o feito de que existan catro estacións fai que os momentos sexan diferentes. A produción é en momentos determinados. Primeiro hai que achegarse aos sitios e indagar sobre a materia, porque podes ter os coñecementos, pero o tempo é crucial; as estacións e a climatoloxía inflúen moito no que vaias sementar ou colleitar.

Algunha cousa que queiras engadir?

Agradecidos por ternos en conta, por querer mostrar o que se está facendo aquí, que se fai con moito agarimo e esmero, e que esperamos seguir medrando, creando emprego, e ser unha marca de referencia en España de queixos tipo latino ou venezolano.