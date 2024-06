Queixas en Agolada polos danos do xabaril nas sementeiras de millo

Produtores e particulares de Agolada están a alzar a voz contra os danos causados polos xabarís nas súas parcelas de millo forraxeiro e hortas de autoconsumo, un problema que se intensificou nos últimos días. Segundo opinan desde Unións Agrarias, a situación actual é produto da insuficiente acción por parte da Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente de Pontevedra, que non autorizou as medidas de caza por control de danos solicitadas polas sociedades de caza locais.

Estas sociedades solicitaron permisos para poder realizar cacerías que axuden a controlar a poboación de xabaríns que frecuentemente invaden os cultivos, pero a administración só concedeu permisos para usar cans atraillados, unha medida que os produtores consideran insuficiente e que non resolve o problema de fondo, xa que só despraza os animais dunha parcela a outra.

Os afectados sinalan que a campaña de sementeira deste ano sufriu atrasos significativos debido ás condicións climatolóxicas adversas, especialmente as chuvias persistentes desta primavera. Isto retrasou non só a sementeira senón tamén a emerxencia dos cultivos, facéndoos especialmente vulnerables aos ataques dos xabarís estes primeiros días de xuño.

Galicia é a principal rexión de España en canto á sementeira de millo forraxeiro, con aproximadamente 71.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, que é esencial para a alimentación do gando de leite e carne. O control efectivo dos xabarís é crucial nas próximas semanas, xa que a xerminación do grao está en marcha e calquera dano nesta fase pode ter repercusións significativas na produción.

Os produtores e as sociedades de caza urxen á Consellería de Medio Ambiente a que tome medidas máis efectivas e autorice accións de caza ordinaria ou extraordinaria necesarias para protexer os cultivos nas próximas semanas críticas.

Así mesmo, demandan unha maior coordinación coa administración e un enfoque proactivo para garantir que os danos non se repitan co avance da campaña do millo. A situación requiriría unha resposta áxil que permita aos cazadores intervir eficazmente, evitando así a repetición dos danos e asegurando a viabilidade dos cultivos, que son vitais para a economía agraria da zona.