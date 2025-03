Que restriccións existen ó abonado en Zonas Vulnerables a Nitratos?

A Consellería de Medio Rural desenvolveu esta semana unha serie de xuntanzas con alcaldes das provincias de Ourense, A Coruña e Pontevedra para trasladarlles a inminente declaración de Zonas Vulnerables a Nitratos en sete comarcas da comunidade. O anuncio xerou preocupación no agro, en boa medida pola falta de información suficiente e precisa. Para este luns está prevista unha reunión entre o sector agrario e a Consellería, na que se espera que se aclare a situación.

A perspectiva é que as zonas vulnerables que se declaren en Galicia funcionen de xeito similar ás doutras comunidades autónomas. A práctica totalidade das comunidades, coa excepción de Galicia, xa tiñan zonas vulnerables a nitratos, polo que só hai que analizar as súas normativas de prácticas agrarias para coñecer as que probablemente se vaian aplicar en Galicia.

As obrigas administrativas para as explotacións agrarias van principalmente en tres liñas:

– Rexistro das aplicacións / movementos de abonos orgánicos (xurros, estercos e lodos): cantidades aplicadas e parcelas. Nalgúns casos pídense analíticas dos abonos aplicados, se ben noutros casos permítese o uso de valores medios de referencia.

– Rexistro dos fertilizantes químicos aportados a cada parcela, con acompañamento das correspondentes facturas de compra.

– Caderno dixital de explotación (asociado ós rexistros anteriores).

A maiores, hai que ter en conta as limitacións que se establezan en canto ós periodos de aplicación de abonos e as doses máximas permitidas por cultivo. Analizámolo a continuación.