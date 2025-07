Que pasará coa PAC a partir do 2028?

A Comisión Europea presentou esta semana as súas propostas para o presuposto comunitario do periodo 2028 – 2034. Hai indignación no sector agrario, pois calcúlase unha redución dos presupostos para o agro dun 20%, pero queda por ver que teñen que dicir o Parlamento europeo e os Gobernos nacionais. Boa parte dos Estados membro xa se pronunciaran a favor dunha continuidade da actual PAC, polo que se agardan cambios sustanciais durante as negociacións