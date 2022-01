Que importancia ten a limpeza dos depósitos de combustible?

Os depósitos de combustible, asociados a un sistema de calefacción de gasóleo, por exemplo, necesitan un mantemento na mesma medida que as caldeiras, para que todo funcione correctamente e prever avarías. Así, recoméndase realizar unha limpeza interna do mesmo cada certo tempo. Se o combustible utilizado non é de calidade aconséllase limpalo cada 4 ou 5 anos, mentres que se é de calidade, o prazo óptimo é entre os 8 e os 10 anos.

A limpeza é recomendable en depósitos pequenos; naqueles de máis de 1.000 litros pasa a ser obrigatoria por lei, xunto a realización de probas periódicas que confirmen que o depósito non perde combustible. Empresas coma Codisoil traballan na realización destas actividades obrigadas por lei, e tamén noutras como revestimentos de interiores en mal estado ou conversións a tanques de dobre parede que evitan posibles futuras roturas ou fugas.

Baixo o obxectivo de chegar a un planeta máis limpo e sostible, Codisoil traballa na oferta de servicios medioambientais, hibridados con outras accións como desatascados e baleirado de fosas, limpezas industriais e xestión de servizos. Desta maneira, eríxese como unha empresa destacada nos seus ámbitos de intervención e con sedes en 7 provincias: Pontevedra, Ourense, Lugo, Coruña, Salamanca, Zamora e Valladolid, ademais da súa sede central en Madrid.