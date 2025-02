Que condicionantes hai que ter en conta á hora de deseñar un establo para robot de muxido?

Alberto Jurado, enxeñeiro agrónomo responsable de instalacións gandeiras de COVAP, achega algunhas claves sobre como deben ser as naves, as dimensións dos corredores ou a zona de entrada e saída

Serven todos os establos para colocar un robot de muxido? Que condicionantes hai que ter en conta á hora de dimensionar corredores e cubículos? Como varía o comportamento das vacas? Débense situar ventiladores e bebedeiros ao lado do robot?

Alberto Jurado, responsable do deseño dos establos dos gandeiros socios da cooperativa COVAP no Val dos Pedroches (Córdoba), participou no último seminario organizado pola Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina (Anembe), achegando algunhas claves sobre como deben ser as naves para muxido robotizado.

Nas ganderías robotizadas cobran máis importancia todos os detalles porque os problemas tamén se agravan

Contar con espazo suficiente diante do robot, así como a súa disposición e facilidade de acceso, a lonxitude da nave, a anchura dos corredores ou mesmo a luminosidade son factores que inflúen en que unha vaca decida ou non ir voluntariamente a muxirse. Outras cuestións como a saúde podal do rabaño ou o número de animais por robot tamén teñen un peso determinante á hora de que haxa máis ou menos atrasos. “Nas ganderías robotizadas cobran máis importancia todos os detalles, porque os problemas tamén se magnifican”, recoñece Alberto.

Evitar a sobrepoboación

A primeira recomendación que fai é evitar a sobrepoboación de animais nos lotes. “Se temos unha sobrepoboación, iso afectaranos ás visitas ao robot e á calidade da cama”, asegura. “Hai que evitar os problemas de sobrepoboación, que se son puntuais nalgún momento do ano por acumulación de partos, pódense compensar co manexo”, matiza.

As xovencas e as vacas frescas esperan máis para acceder ao robot

Nun estudo da Universidade de Wisconsin (EEUU) non existen diferenzas entre o tempo que as vacas deben esperar para entrar a muxirse ao robot entre sistemas de muxido robotizado en tráfico libre e en tráfico guiado. A media de espera sitúase en 1,5 horas e esperan máis tempo as xovencas ca as vacas adultas.

“Tamén pasa o mesmo que nunha sala convencional, esperan máis as vacas frescas ca as que están en cola de lactación. De aí a importancia dos permisos de muxido”, engade Alberto.

Amplitude e accesibilidade ao robot

Un dos dilemas máis frecuentes á hora de instalar un robot de muxido é o tamaño da sala de espera. “Se son moi grandes, as vacas pérdense e, se son moi pequenas, as vacas pélexanse, hai máis problemas de xerarquía e redúcense as visitas ao robot”, explica.

Non me gustan os bordos moi altos para acceder ao robot, procuro deseñalos con pendentes ascendentes

Por iso, máis que no tamaño, Alberto pon o foco na facilidade de acceso. “É moi importante que haxa espazo antes e despois do robot, sobre todo o espazo antes de entrar”, destaca. “Non me gustan tampouco os bordos moi grandes para acceder ao robot. Procuro deseñar bordos con pendentes ascendentes, que vaian de menos a máis, orientados en función do paso da arrobadeira”, indica.

En canto ás dimensións dos corredores, é necesario atopar tamén o punto medio, é dicir, non deben ser nin moi estreitos nin excesivamente anchos, “para que non se sequen e esvaren nelas as vacas”, argumenta.

A nosa recomendación con robot é pasar a arrobadeira como mínimo cada 3 horas

Cada canto pasamos a arrobadeira? A recomendación que fai Alberto en establos con robot é pasala mínimo cada 3 horas pero sen abusar tampouco. “Nunha sala moléstase menos ás vacas se a pasamos cando están na sala de espera para o muxido”, evidencia.

Tamaño dos cubículos

A dimensión dos cubículos e a calidade da cama están intimamente relacionadas coa produción e a calidade do leite polos seus efectos sobre a saúde de ubre.

“Á hora de establecer as medidas dos cubículos a primeira dúbida que xorde é para quen deseño o cubículo. Nunha gandería pode haber vacas de tamaños moi dispares, pero eu prefiro sobredimensionar un pouco o cubículo pensando na vaca grande, aínda que as xovencas e as vacas pequenas nos manchen un pouco máis”, argumenta.

Intentamos traballar con plataformas anchas e con moito espazo diante para o balanceo da vaca

E aínda que o tamaño e a anchura do cubículo son importantes, “case máis importante é o espazo que a vaca ten diante para o balanceo”, asegura. “Nós intentamos traballar con plataformas anchas e con espazo diante, porque cando temos plataformas pequenas con pouco espazo diante as vacas o que teñen é a ladearse e cruzarse nos cubículos, independentemente da anchura da plataforma”, explica.

Encamar dúas veces á semana é a forma de gastar menos area

“Por iso tamén se colocamos moita cantidade de material de cama diante do cubículo a vaca ladease máis, sobre todo se ten unha barra de cubículo flexible”, describe. “Encamar dúas veces á semana é a forma de gastar menos area e apórtase moito máis confort ás vacas”, engade.

O enxeñeiro de COVAP asegura ademais que “non son recomendables estruturas fixas de formigón nos cubículos, salvo na plataforma, para deste xeito poder variar as medidas a medida que o noso rabaño cambie”.

Teñen que poder moverse as barras dianteiras dos cubículos, porque en 4 anos todas as nosas vacas serán diferentes e poden ser máis grandes

“Cada 3 ou 4 anos hai que revisar e mover as barras dianteiras dos cubículos, porque cunha taxa de renovación do 25 ou o 30% nese tempo todas as vacas do noso establo serán diferentes, e se fixemos ben a recría e en función do seme elixido, as nosas vacas poden ser máis grandes e non caber nos cubículos”, razoa.

Para calcular a anchura e a lonxitude dos cubículos débese medir ás vacas, tanto a anchura dos ósos traseiros coma a altura á cruz. “Multiplicando esa anchura da vaca por 0,8 daríanos un rango de entre 1,22 e 1,32 metros de ancho para o cubículo”, calcula.

Material da cama

“Na nosa zona temos moita cama fría de compost, pero o obxectivo de que a cama estea seca é máis difícil de lograr co compost que con outros materiais como a area, por iso estamos recomendando cubículos de area ás ganderías con robot”, recoñece.

Ademais, engade, “o problema para o manexo de cubículos con robot é que non podes entrar todos os días con maquinaria para facer mantemento, por iso estamos recomendando area en vez de compost”, reitera.

O problema para o manexo de cubículos con robot é que non podes entrar todos os días con maquinaria para facer mantemento

En cambio, Alberto descarta por completo a colchoneta: “a colchoneta é o mellor para o gandeiro, porque traballa menos, pero para a vaca é o peor. Na nosa zona só puxeron colchoneta 2 ganderías e retirárona, porque co sol unha colchoneta negra que queima non invita ás vacas a deitarse”, conta.

En canto ao manexo, “intentamos que non entre ningún tractor polos corredores para preparar as camas para molestar o menos posible ás vacas, polo que preferimos traballalos con maquinaria menos pesada”, indica.

Saúde podal

As camas e cubículos son clave para a saúde podal, defende, “e todos sabemos que o feito de que as vacas anden e non haxa coxeiras é imprescindible para que queiran ir a muxirse ao robot”, lembra.

Recomenda facer o recorte de pezuñas cando se secan as vacas e sobre “a pregunta do millón”, onde poñer o pediluvio, opina que “nunca se deben poñer á entrada ou á saída do robot”. “Nós fixemos un deseño para colocalos nos corredores de cruce”, propón.

Se as vacas non andan porque están coxas non irán a muxirse ao robot

Alberto é partidario de acurtar as distancias que as vacas teñen que percorrer para ir ao robot, evitando naves excesivamente longas. “Con robot recomendamos deseñar establos con tres filas de cubículos porque se acurtan as naves e as vacas teñen que andar menos, uns 50 metros como máximo”, detalla.

O deseño varía en función de se é un establo de nova construción ou unha reforma, que obriga en ocasións a adaptarse ao xa construído. “Nunha nave nova estándar para 2 robots o que facemos é colocalos no centro da nave; se é unha reforma dunha nave antiga normalmente van nas cabeceiras”, indica.

Con robot recomendamos acurtar as naves e colocar tres filas de cubículos

En canto ao número de cubículos que poñer en cada lote por robot, recomenda entre 65 e 70 “para non hipotecar o futuro, porque non sabemos cantas vacas chegaremos a ter no robot, debido á selección xenética que fagamos, á mellora tecnolóxica do robot ou por outros motivos”. Deste xeito, ademais, ao contar cun maior número de cubículos, “estarán máis descansados e será máis fácil o seu mantemento en bo estado”, argumenta.