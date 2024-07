QI, a primeira intelixencia artificial que averigua que queixo español vai con cada consumidor

A Intelixencia Artificial (IA) está a transformar a maneira en que vivimos, traballamos e, agora, incluso como eliximos os nosos alimentos. Ante esta conxuntura, a Organización Interprofesional Láctea (InLac) lanzou QI, o seu innovador asistente virtual que utiliza IA para axudar aos consumidores a descubrir os queixos de España -entre máis de 150 variedades que hai no país- que mellor van coa súa personalidade.

QI non é só un asistente virtual, é un sofisticado conselleiro que, a través dun breve e divertido cuestionario sobre os gustos e as características persoais de cada usuario, ofrece recomendacións precisas e personalizadas.

Unha tecnoloxía desenvolvida co obxectivo de revolucionar a experiencia dos amantes do queixo, pois facilita que aumente o seu nivel de información dentro da excelente e gran oferta nacional de queixos.

“QI benefíciase dos avances dos dous tipos de IA , tanto da IA predictiva, que contribúe a mellorar as análises de personalidade e as preguntas para suxerir os tipos de queixos que definen as preferencias de cada usuario, como da IA xenerativa, que impulsa a aprendizaxe dos asistentes virtuais de comunicación”, explicou Macarena Estévez, experta en datos e tecnoloxías de futuro, durante a presentación da nova ferramenta de InLac, celebrada este martes no espazo TheCube MadridCenter Hub, onde participou xunto ao creador de contido Esteban Díaz “El IAS”.

Recomendacións personalizadas

A interacción con QI é sinxela. Todo o mundo pode acceder a través dun código QR e responder as preguntas sobre a súa personalidade para recibir unha recomendación adaptada aos gustos individuais de cada usuario. Este enfoque personalizado non só mellora a satisfacción dos consumidores, senón que igualmente educa e enriquece a información que ten sobre as diversas variedades de queixos producidas en España.

“A IA enriquece moito o diálogo e pode axudar de maneira extraordinaria á hora de promocionar alimentos como os queixos españois. A capacidade de crear textos a medida, imaxes ou vídeos personalizados tamén vai axudar a que a información chegue de maneira máis eficaz. Espérase que a IA permita no futuro a creación de experiencias de compra inmersivas e altamente interactivas, utilizando tecnoloxías como a realidade aumentada e a realidade virtual para chegar ao consumidor dunha maneira moito máis atractiva e detallada sobre aquilo que vai adquirir”, subliñou Estévez.

Neste sentido, Esteban Díaz engadiu que “espero un futuro onde a IA e os humanos traballemos de xeito conxunto para crear experiencias de alimentación máis personalizadas e eficientes. Os humanos seguiremos achegando a nosa creatividade e coñecementos, mentres que a IA proporcionará unhas análises de datos e unhas recomendacións baseadas en patróns que os humanos non somos capaces de ver por nós mesmos”.

Tecnoloxía polo futuro do sector

O asistente virtual QI enmárcase na campaña “Quesea con Quesos de España”, unha iniciativa levada a cabo por InLac para dar a coñecer a inmensa riqueza queixeira que existe en España e desta forma contrarrestar a presenza dos queixos importados no mercado doméstico. E é que, as importacións de queixos, principalmente procedentes de Países Baixos e Alemaña, volveron medrar en 2023 (+ 10,66% fronte a 2022), até as 361.723 toneladas, segundo a Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Unha tendencia á alza que reflicte un desafío significativo para os produtores locais, sobre todo nun contexto de consumo estable que promedia un 9 kg per cápita, bastante por baixo do 21 kg por persoa ao ano da media da Unión Europea.

“En InLac sempre buscamos innovar e achegarnos aos consumidores dunha maneira única e especial. Pero con estas tecnoloxías avanzadas tamén aseguramos un futuro sustentable para a produción queixeira do noso país, promovendo o desenvolvemento social e económico das zonas rurais e apoiando a gandeiros e gandeiras, cooperativas e industrias que dependen da súa actividade. QI é o exemplo perfecto dunha sinerxía, na que tanto os consumidores como o sector benefícianse, ao crecer o grao de coñecemento dos excelentes queixos de orixe nacional”, explicou Daniel Ferreiro, presidente de InLac.

Interactúa con QI a través do seguinte código QR ou na web www.quesosdeespaña.es