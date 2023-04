Publicado o listado de axudas por danos do lobo no 2022

Medio Ambiente aprobou un total de 1.101 expedientes por ataques ó gando. Máis da metade concéntrase na provincia de Lugo. A cabana ovina rexistra o maior número de baixas, seguido do vacún

A Consellería do Medio Ambiente vén de publicar o listado de axudas concedidas por ataques de lobo ó gando no 2022. En total son 1.101 expedientes, dos que 7 superan os 3.000 euros de danos, se ben tamén hai afectados que acumulan varios expedientes ó longo do ano e que superan igualmente ós 3.000 euros.

Por provincias, a que máis danos rexistra é a provincia de Lugo. Dos 1.094 expedientes inferiores a 3.000 euros, 554 están en Lugo, 246 en Ourense, 224 na Coruña e 70 en Pontevedra.

A cabana máis afectada é a ovina, con 1.042 cabezas mortas, seguida do vacún, con 664. Nos cabalos contabilizáronse 331 baixas identificadas e nas cabras 214.

O total de reses afectadas e contabilizadas por Medio Ambiente é de 2.251, unha cifra similar á de anos precedentes. Nos últimos 6 anos, o número de baixas computadas sempre estivo por riba das 2.000 cabezas anuais.

O 2022 foi o segundo ano da serie histórica con máis avisos de danos, un total de 1.332, só por detrás do 2019, con 1.396 avisos ó 012.

Pódese ver neste Pdf o listado completo das axudas menores a 3.000 euros, en tanto neste anuncio do Diario Oficial de Galicia publicáronse os sete expedientes por importes de máis de 3.000 euros.