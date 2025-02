Publicado o decreto que modifica a estrutura e funcións do Observatorio do Sector Lácteo de Galicia

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe o decreto polo cal se regula a nova estrutura e o sistema de funcionamento do Observatorio Lácteo de Galicia, un órgano que ven funcionando de forma intermitente dende o ano 2007.

Con este fin, o decreto publicado hoxe cambia a composición do Observatorio para acoller a todos os elos da cadea de valor do leite: produción, industria, distribución e consumo. Así mesmo, redefine as funcións da presidencia, da secretaría e das vogalías que o conforman (21 en total). Destaca a incorporación a unha das vogalías da asociación de produtores lácteos de Galicia con maior representatividade.

Ademais, co fin de fortalecer o seu funcionamento ordinario, permítese a creación de grupos de traballo coa participación de persoas expertas no sector lácteo alleas ao Observatorio. Esta modificación tamén busca incrementar a cantidade de información dispoñible, a transparencia e a calidade na publicación de datos, co fin de mellorar este órgano colexiado de asesoramento, consulta e análise do sector lácteo para dotalo de ferramentas para a toma de decisións empresariais e de estratexia de mercado

Xuntanzas do Pleno

Así mesmo, establécese un período máis amplo entre cada xuntanza ordinaria do Pleno do Observatorio (pásase das trimestrais a unha de carácter anual), para poder contar con datos consolidados á hora de exercer as funcións atribuídas ao Observatorio. Con todo, contémplase a posibilidade de que se poidan celebrar as reunións que fosen precisas, sen someterse a esta periodicidade, en sesións extraordinarias

Ligazón ao decreto no DOG