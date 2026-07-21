Publicada a “Guía dos 100 mellores viños de España colleita 2025”, cunha salientable presenza de Galicia

A Unión Española de Catadores (UEC) acaba de publicar a Guía dos 100 Mellores Viños de España da colleita 2025, coa que conmemora o corenta aniversario dos Premios Baco, o seu concurso insignia.
A publicación recolle 400 referencias: Viños brancos, rosados e tintos cos que percorrer a España vinícola de Leste a Oeste e de Norte a Sur, desde os brancos galegos como de Rías Baixas, pasando por rosados e polos tintos, onde se atopan tamén representantes de viños galegos.
Cada viño preséntase mediante unha ficha deseñada para ofrecer, de forma clara e visual, toda a información da referencia. O obxectivo é proporcionar ao lector as claves para comprender a súa orixe, personalidade e o traballo que hai detrás de cada elaboración.
Descarga gratuíta da Guía dos 100 Mellores Viños de España cultiva 2025 nesta ligazón.