A próxima edición da Ruta do Viño de Valdeorras amplía fronteiras

A tradicional Ruta do Viño de Valdeorras pasará a denominarse Primaveira de Portas Abertas da Ruta do Viño de Valdeorras, un cambio polo cal “pasar a ser un fin de semana , comprendido entre o venres 5 de maio e o domingo 7 de maio, ideal para mergullarse de xeito integral nun territorio amparado que ofrece aos visitantes un amplo abanico de activos e recursos naturais, patrimoniais, enolóxicos e gastronómicos para desfrutar desde o punto de vista turístico”, sinala o presidente da Ruta do Viño de Valdeorras, Joaquín Sánchez.

O prazo de inscrición para participar nas diversas accións que se desenvolverán ábrese este martes, 11 de abril. As persoas interesadas en asistir ás diferentes actividades que se porán en marcha poden consultar horarios e prezos de cada actividade na web e inscribirse xa a través dos formularios habilitados en rutadelvinovaldeorras.com. Proximamente, anunciaranse desde a organización os puntos de orixe e percorridos dos tradicionais buses do viño, que se desprazarán de diferentes cidades de Galicia e Castela e León.

Carteleira de actividades e novidades

O programa da Primaveira de Portas Abertas da Ruta do Viño de Valdeorras inclúe unha quincena de actividades diferentes para gozar en solitario, en parella, con amigos ou en familia segundo a natureza de cada acción. Así, o venres 5 de maio terá lugar o acto inaugural das xornadas no Hotel Pazo do Castro a partir das 20.30 horas.

Ese mesmo venres, pola tarde, programouse unha actividade denominada Cantos de taberna en adega A Pontevella, no marco da cal se ofrecerá unha degustación de produtos e viños da zona. A iniciativa terá lugar na adega do aloxamento boutique A Pontevella, a beiras do Sil, en Sobradelo (Carballeda de Valdeorras).

Ao día seguinte, o sábado 6 de maio, levarase a cabo ‘Entre lousas e viños de Valdeorras’, unha acción, impulsada en colaboración con Enoturismo de Galicia, que terá lugar entre as 10.00 e as 13.45 horas do sábado 6 de maio, no marco da cal se ofrecerá aos participantes a posibilidade de visitar diferentes enclaves de extracción e transformación da lousa, pedra relevante para a economía de Valdeorras. A visita finalizará cunha cata nunha das adegas da comarca.

O mesmo sábado, entre as 10.00 e as 14.00 horas, os participantes nas xornadas de portas abertas tamén poderán tomar parte nunha ruta en eBike polo Parque dá Serra dá Enciña dá Lastra. “Unha iniciativa nova e singular que propón percorrer este activo natural, ao longo de 42 quilómetros, sobre dúas rodas. Os interesados en alugar unha bicicleta para transitar por esta ruta poderán facelo mediante un abono de 10 euros. En cambio, a actividade será gratuíta para aqueles que dispoñan da súa propia bici”, amplían desde a Ruta do Viño de Valdeorras.

Outra opción para a mañá do sábado ven dada pola actividade ‘O viño como aperitivo en compaña do Sil’, unha cata con diferentes tipoloxías de viños que se combinarán coa degustación de conservas e o acompañamento musical de Lupe Branco, unha das regueifeiras máis famosas de Galicia. A actividade terá lugar entre as 12.00 e as 14.00 horas do 6 de maio no Aguillón da Rúa.

Ademais, para coñecer de preto a historia do territorio a organización deseñou a acción ‘A Idade Media, o románico e o viño godello’, unha actividade promovida en colaboración coa empresa Valdeorras é viño, na que se dará a coñecer como era a tradición vitivinícola na comarca durante este período histórico. A iniciativa terá lugar na emblemática contorna de Xagoaza e concluirá cunha cata nas instalacións de Adegas Godeval.

Axenda para a tarde do sábado

O programa das xornadas propón cinco actividades diferentes para completar o día. Por unha banda, a iniciativa ‘Merendiña entre cepas’ (un picnic e cata entre viñedos na zona de Éntoma, que finalizará cunha visita á Adega Roandi). Xunto a isto, desenvolverase a actividade ‘Tramo polo Camiño de Inverno desde Pumares’, unha acción posta en marcha por Aloxamento A Pontevella, que propón aos participantes percorrer parte desta ruta xacobea, cunha parada no pobo abandonado de Nogueiras e unha visita á ponte románica de Sobradelo e aos xardíns da Pontevella, para finalizar cunha degustación de viños e un concerto no salón do hotel boutique que promove a acción.

Coñecer o famoso Castelo de O Bolo tamén será posible no marco das xornadas, grazas a unha iniciativa denominada ‘Un viño á saúde dos Irmandiños’. Trátase dunha acción impulsada en colaboración con ‘Valdeorras é viño’, que propón un percorrido guiado por esta fortaleza medieval para finalizar cunha cata de viños elaborados no municipio do Bolo, lugar no que se empraza o castelo.

‘Cata, canta, pica con viños de Godeval’ é unha actividade que nos propón esta adega de O Barco de Valdeorras. Comezará ás 20.30 horas do sábado e consta dunha cata vertical de viños de Godeval, cuxo obxectivo é contribuír a que os seus participantes reflexionen sobre o impacto do paso do tempo nos viños. En paralelo, os asistentes disporán dun karaoke con cancións de sempre, para poder cantar mentres gozan dos viños e as tapas.

A última hora do sábado, o Hotel Pazo do Castro propón, nas súas instalacións, unha cea maridaxe en colaboración con Virxe do Galir, na que poderán degustarse viños que serán comentados polo enólogo desta adega.

Domingo 7 de maio

Ao día seguinte, o domingo 7 de maio, no marco das xornadas celébrase a iniciativa ‘Viño e Camiño de Inverno’. Proponse unha ruta con comezo no centro histórico de O Barco e final en Arcos, atravesando parte do Camiño de Inverno. Ao finalizar, terá lugar unha cata de viños acompañada de aperitivos.

Adicionalmente, os interesados tamén poderán inscribirse nun ‘brunch’ que se desenvolverán no Aloxamento A Pontevella, entre as 11.00 e as 13.00 horas. Na propia mañá do domingo, impúlsase tamén a iniciativa Percorrido pola historia de Larouco e a cultura do viño, unha andaina entre viñedos e lagares por un tramo de cinco quilómetros xunto a un arqueólogo que explicará aos asistentes a rica historia deste municipio. Ao finalizar o percorrido, poderanse degustar algunhas referencias de viños da comarca.