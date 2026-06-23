Proxectos rurais nos premios PEL 2026, da Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña entregou os Premios PEL 2026, uns galardóns que volveron poñer o foco na capacidade transformadora do rural galego e no talento emprendedor existente na provincia. Nesta edición, varias das iniciativas recoñecidas teñen unha forte vinculación co territorio e cos recursos locais, demostrando que a innovación e a creación de emprego tamén nacen fóra dos grandes centros urbanos.
Durante o acto, celebrado no Coruña Estudio Inmersivo (CEI), o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou que os proxectos premiados “amosan a enorme diversidade e capacidade transformadora das empresas da nosa provincia” e evidencian que “a innovación tamén se constrúe desde o local e que o rural galego ten un gran potencial”.
Entre as iniciativas galardoadas destaca Enzicas Bio, premiada como Mellor Iniciativa de Territorio Sostible. A empresa, especializada en biotecnoloxía, traballa na valorización da castaña galega e doutros recursos locais para desenvolver ingredientes naturais destinados á industria alimentaria, contribuíndo á creación dunha nova bioindustria vinculada ao medio rural.
Tamén foi recoñecido o proxecto Frouma Atlantic Wood, distinguido como Mellor Iniciativa Empresarial Singular. A empresa recupera madeira procedente das bateas das rías galegas para transformala en mobiliario e pezas de artesanía contemporánea, apostando pola economía circular e pola valorización dos recursos do mar.
Na mesma liña, a queixería Queizuar recibiu a Mención Honorífica do Xurado á Mellor Iniciativa Transformadora do Rural. Con sede na aldea de Bama, en Touro, a empresa foi recoñecida pola súa capacidade para combinar tradición e innovación, modernizando a produción de queixos galegos e xerando actividade económica e apoio estable ás explotacións gandeiras da contorna.
Entre os accésits tamén sobresae Bieiteiras, un proxecto agroecolóxico baseado na recuperación do patrimonio rural familiar, a soberanía alimentaria e o relevo xeracional no sector primario, reforzando o papel das novas iniciativas na revitalización do campo galego.
Os Premios PEL 2026 contaron cun total de 145 candidaturas e repartiron 80.000 euros en premios, consolidándose como unha das principais ferramentas de recoñecemento ao emprendemento, á innovación e á creación de emprego na provincia da Coruña.