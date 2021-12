Proxectos piloto sobre aplicación da tecnoloxía 5G en zonas rurais

O municipio lucense de Castro de Rei acolleu esta semana a presentación de dous novos casos de uso da tecnoloxía 5G, destinados nesta ocasión a demostrar as vantaxes que achega a nova tecnoloxía 5G para mellorar a calidade de vida e a economía en instalacións agrícolas e zonas rurais.

No primeiro dos proxectos piloto, desenvolto por Orange, Agroamb, Ericsson e Qampo, a instalación de sensores conectados mediante 5G nos campos de cultivo, unidos á utilización de mapas satelitais, permite obter información puntual sobre o estado da explotación agraria. Desta forma, e grazas á correlación de parámetros agronómicos, ambientais e satelitais, os técnicos poden coñecer en tempo real as necesidades de auga, fertilización, etc., dos seus campos, planificando así de forma óptima o coidado destes e optimizando o rendemento dos seus cultivos e das distintas colleitas.

Pola súa banda, o segundo dos programas piloto, que se leva a cabo sobre a rede 5G de Orange coa colaboración de Ericsson, ten como fin impulsar a dixitalización da contorna rural a través da mellora da conectividade que proporciona o 5G naquelas zonas nas que é máis difícil a instalación de fibra óptica. A través dunha solución coñecida como FWA e que utiliza a rede 5G como se fose unha rede de fibra óptica ata o fogar, mellórase o acceso móbil e a experiencia dos usuarios a redes ultrarrápidas en poboacións rurais, permitíndolles así gozar de servizos que, a día de hoxe, soamente están dispoñibles con accesos de rede fixa de última xeración.

Estes proxectos enmárcanse no Plan Nacional 5G, o programa para o desenvolvemento de proxectos piloto de tecnoloxía 5G que executa Red.es, impulsado polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital e cofinanciado co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e para a execución do mesmo en Galicia formouse unha UTE composta por Orange, Cinfo, Gammera Nest e Optar Solutions e outras entidades colaboradoras.

Ambos casos de uso de tecnoloxía 5G, que xa están operativos, foron presentados nas instalacións da empresa Agroamb en Castro de Rei. O CEO desta firma lucense, Severiano Ónega Ares, sinalou a súa satisfacción por participar en dous proxectos que “materializan as inquietudes de Agroamb”. “Cremos firmemente na conxugación de innovación e tradición como motor de desenvolvemento sostible. A Smart Agriculture permitiranos facer un uso moito máis eficiente dos recursos, cos beneficios para o medio ambiente que iso conleva, e a mellora da conectividade, a través do FWA, supón unha oportunidade para reimpulsar as zonas rurais a través da retención e captación de talento. Ter as mesmas posibilidades comunicativas que as que se gozan nas contornas urbanas será o xerme dun novo renacer do campo”, insistiu o responsable de Agroamb.

Agroamb Prodalt é unha empesa con sede no municipio de Castro de Rei que está especializada na valorización de residuos orgánicos do tecido industrial galego para o sector agrícola e confórmase a través dunha estrutura empresarial que permite pechar o ciclo da produción agrícola, a prestación de servizos agrícolas e de transporte, co engadido da valorización de restos orgánicos biodegradables como fertilizante de uso agrícola.

Este grupo, que ten no seu ADN a consideración de iniciativa de emprego local, dá traballo a preto de medio cento de persoas da súa contorna, ás que hai que engadir outras 150 persoas de maneira indirecta en actividades complementarias á agraria. Ademais de prestar servizo a máis de 200 empresas, concellos e institucións, ten un firme compromiso con desenvolvemento de proxectos de I+D+i en diversas universidades e centros de coñecemento.