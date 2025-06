Proxectan un novo centro de recría para 1262 tenreiras en Sobrado dos Monxes

A Xunta de Galicia deu luz verde ambiental ao proxecto para construír un centro de recría de gando vacún leiteiro no concello coruñés de Sobrado dos Monxes. Este gran centro de recría sumaríase aos de Ganxabar, en Mazaricos, e o de Gayoso Castro, da Deputación de Lugo.

A instalación, promovida por Gandería de Rañón, terá capacidade para aloxar un total de 1.262 cabezas de recría de vacún leiteiro de distintas idades, o que equivale a 741 UGM.

O centro de recría localizarase nunha parcela cunha superficie total de preto de 47 hectáreas no lugar de Rañón, na parroquia de San Xulián de Grixalba. Contará con dúas naves de cría, tres silos de penso, unha palleira, catro silos de subproductos, cinco silos de forraxe, unha fosa de xurro, unha estercolera con separador de fases, un lazareto, tres naves de corentena e un camiño pavimentado.

As tenreiras serán recibidas nas instalacións procedentes das granxas asociadas e, tras o control de peso e a desparasitación, reuniranse en lotes homoxéneos nos currais do edificio 1. Unha vez que alcancen o 75% do seu peso corporal, serán trasladadas aos cubículos do edificio 1, onde se adaptarán á vida nas instalacións.

No momento do celo, serán inseminadas e trasladadas ao edificio 2, onde terá lugar a xestación e, antes de parir, serán trasladadas ás granxas de orixe.

O informe de impacto ambiental emitido pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático considera que non se prevén efectos adversos significativos derivados do proxecto sempre que se cumpran os condicionantes establecidos tanto no documento ambiental como no resto de documentación analizada e no programa de vixilancia ambiental, segundo informou en nota de prensa.

O informe foi elaborado no marco do procedemento de avaliación de impacto ambiental simplificada desta iniciativa empresarial, un trámite no que a documentación presentada polo promotor foi sometida a participación pública, sen que se recibise ningún escrito ou alegación respecto diso, á vez que foron consultados un total de nove organismos interesados.

Motivado por esas consultas, a maioría realizaron a valoración correspondente e estableceron condicionantes que se suman aos incluídos no propio programa de vixilancia ambiental recollido na resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sustentabilidade.

Unha vez emitido o informe, que non exime ao promotor da obrigación de obter todas as autorizacións, licenzas, permisos ou informes que resulten legalmente esixibles para poder desenvolver o proxecto, remitirase a resolución ao órgano substantivo, a Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, e daráselle publicidade a través do Diario Oficial de Galicia e da páxina web da Consellería.