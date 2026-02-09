Provacuno renova a dirección

Alejandro Gutiérrez incorpórase a Organización Interprofesional da Carne de Vacún Provacuno como director adxunto, dando comezo ao proceso de substitución na dirección da Organización Interprofesional da Carne de Vacún, que culminará coa futura xubilación de Javier López, director da interprofesional.
Gutiérrez é licenciado en Veterinaria e conta con máis de 12 anos de experiencia profesional na contorna asociativa empresarial e asuntos públicos do sector agroalimentario, no que comezou no departamento técnico da Federación Española de Asociacións de Gando Selecto (FEAGAS).
Na súa última posición, como Coordinador de servizos técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias, realizou labores de representación na contorna nacional e internacional, participando en mesas de diálogo con altos representantes do Goberno español, a Comisión Europea, así como outros representantes sectoriais e da sociedade civil. Tamén realizou labores de xestión, seguimento e asesoramento en materia de estratexias, políticas e normativas agrarias, xunto coa coordinación e seguimento do funcionamento dos mercados agroalimentarios, e do desempeño e oportunidades das cooperativas agrícolas no mercado global.
O nomeamento de Alejandro foi froito dun proceso de selección que foi levado a cabo por unha consultora de recursos humanos externa ao que se presentaron máis de 150 currículos. De entre estes, foron seleccionados e entrevistados 41 candidatos, 17 deles en profundidade, quedando 4 finalistas a proposta da Comisión de Selección que se creou para ese efecto, entre os que escolleu a Xunta Directiva de PROVACUNO.
Javier López, director da Interprofesional da Carne de Vacún, declarou estar moi satisfeito con este nomeamento, “pola incorporación a Provacuno dunha persoa nova, pero cunha dilatada experiencia no sector, que ademais conta cunha actitude conciliadora e prudente e un talante negociador imprescindible para unha actividade como esta. Estou seguro de que achegará novas ideas e encaixará perfectamente no equipo”.
Pola súa banda, Alejandro Gutiérrez, quen agradeceu a confianza depositada nel, declarou que asume este reto como “unha oportunidade para seguir achegando desde escoita activa, o diálogo e o traballo conxunto ao crecemento e fortalecemento do sector do vacún de carne español”.