Provacuno lanza unha aplicación para medir a pegada de carbono do vacún de carne

A Interprofesional da Carne de Vacún de España, Provacuno, puxo en marcha o segundo ano do Plan de Promoción “Sustainable European Beef” (SEUB) que, desde o ano pasado e ata o próximo ano 2027, está a realizar xunto coa axencia valona de promoción da agricultura de calidade, Apaq-W, en España e Bélxica, cofinanciado con fondos europeos.
Baixo o lema “Por unha Europa sostible, a misión especial do vacún”, a campaña está a dar a coñecer á cidadanía o compromiso que ten o sector do vacún de carne europeo para avanzar no Obxectivo Carbono Neutral 2050 e mellorar a sustentabilidade. Á súa vez, a campaña tamén ten o obxectivo de informar ao propio sector sobre as últimas tendencias e novidades dispoñibles para a súa mellora continua no ámbito da sustentabilidade en todas as súas formas: económica, social e medio ambiental, así como lograr a redución de emisións e a prevención da degradación e mellora do chan.
Durante o primeiro ano, 2025, levaron a cabo distintas iniciativas dirixidas tanto á cidadanía como aos produtores de vacún de carne, coas que Provacuno e Apaq-W conseguiron unha audiencia acumulada de máis de 250 millóns de impactos, especialmente de España e de Bélxica, pero tamén doutros países europeos.
Para os cidadáns, as accións foron encamiñadas a incrementar, en xeral, o coñecemento sobre o modelo europeo de produción de vacún de carne, caracterizado polo seu alto nivel de esixencia en termos de sustentabilidade económica, social e ambiental; e, en particular, a mostrar todo o esforzo que o sector vén realizando para diminuír as súas emisións e preservar e mellorar o chan.
Doutra banda, o programa tamén busca acompañar ao sector produtor de vacún de carne europeo, en xeral, e, en particular, ao español e ao belga, no seu proceso de adaptación e mellora continua en sustentabilidade grazas a facilitar o acceso a información técnica, formación específica e espazos de intercambio de coñecemento.
Actividades do segundo ano
Para este segundo ano, o fito máis destacado será a posta en marcha dunha ferramenta para coñecer as emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) asociadas á produción do vacún de carne en España, tanto da produción gandeira como da industrial, expresadas en termos de pegada de carbono, co obxectivo de seguir mellorando na sustentabilidade ambiental. Trátase dunha web app que integrará ambas as partes da produción: a gandeira e a industrial.
En marzo está previsto o lanzamento dunha app para o cálculo de emisións, dirixida aos gandeiros, que se conectará mediante unha api cos sistemas de xestión (ERPs) da cadea de valor de produción do vacún de carne nas granxas. Unha forma de coñecer de forma automatizada, rápida e precisa as emisións das granxas, co que se facilitará a toma de decisións para reducir a pegada de carbono.
Tamén se impartirán novos seminarios por parte de expertos científicos sobre a sustentabilidade do vacún de carne, nesta ocasión noutras universidades relevantes en rexións crave de España en produción do gando vacún. A nivel internacional, ofrecerase un seminario en París aproveitando a participación do programa nunha das feiras internacionais líderes para a industria de alimentos e bebidas, SIAL.