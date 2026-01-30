Protestas xeralizadas contra Mercosur, para o que se anuncian máis controis en fronteira

Gandeiros e agricultores de toda España mobilizáronse contra o Mercosur nunha xornada de protestas unificada, co apoio de todas as organizacións agrarias e asociacións de produtores. En Galicia, as principais mobilizacións desenvolvéronse en Ourense, Lugo, esta a cargo de Agromuralla, e Santiago, nunha concentración do Sindicato Labrego.
Entre tanto, a Comisión Europea puxo en marcha un grupo de traballo esta semana para o reforzo dos controis en fronteira dos produtos agroalimentarios importados. O obxectivo é centrarse na seguridade alimentaria e dos pensos, con vixilancia de cuestións como os residuos de plaguicidas.
A este respecto, o ministro de Agricultura, Luis Planas, que se desprazou esta semana a Bruselas, propuxo que na normativa sobre importacións se exclúan os alimentos producidos con sustancias activas fitosanitarias prohibidas en Europa, que pasarían a ter un límite de residuos cero.
Son avances que en todo caso non contentan ó campo, como sei viu nas protestas de onte, nas que se calcula que máis de 25.000 agricultores e gandeiros saíron á rúa en toda España.
En Santiago, o Sindicato Labrego mobilizouse diante do Centro Comercial As Cancelas (Santiago de Compostela), reclamando a non aplicación do tratado UE-Mercosur e exixindo que a alimentación quede fóra deste acordo.
Durante a mobilización en Compostela, os concentrados acudiron ao establecemento do Carrefour, situado no interior das Cancelas, e pegaron adhesivos nalgúns dos produtos que veñen de fóra da nosa terra, como pode ser a mel, froita, carne etc. A frase que quedou pendurada nestes alimentos foi: “A alimentación fóra do tratado UE Mercosur”.
“Queremos visibilizar como afecta á persoa consumidora os tratados de libre comercio”, sinalou Brais Álvarez, apicultor e Secretario de Acción Sindical do SLG. “Temos aquí un mel que mercamos no Carrefour das Cancelas que é un claro exemplo de como se manipula ás consumidoras para facer pasar por produtos do Estado español un produto que realmente vén de fóra. Por unha banda lemos que o mel é envasado nos Pireneos e pola parte de atrás pon a orixe real que é Ucraína e Arxentina”, cuestionou.
“Desta maneira introdúcense os produtos que veñen de fóra, moitas veces sen as garantías que se nos esixen ás produtoras que temos aquí, e é un claro exemplo de como se usa a publicidade enganosa para vender produtos de fóra mentres se rebentan as producións que temos aquí no territorio”, denunciou o apicultor.