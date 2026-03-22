Protestas este luns en Vilalba e A Coruña contra a baixada de prezos nos contratos lácteos

Semana de mobilizacións esta semana en Galicia contra as baixadas dos prezos do leite anunciadas polas industrias lácteas nos novos contratos cos gandeiros, que van dos 5 ata os 10 céntimos, aínda que a baixada real é maior pois hai que ter tamén en conta a suba dos prezos do gasóleo agrícola, dos fertilizantes e dos pensos.
Ante esta importante perda de ingresos para as explotacións lácteas, este luns están convocados varios actos de protesta en Galicia.
O Sindicato Labrego Galego realizará unha concentración ás 11:30 horas ante a planta de Lactalis en Vilalba (carretera de Meira, s/n, 27810 Vilalba, Lugo). “Convidamos a todo o sector a participar e a traer os seus tractores. E non só o do leite, a lei da cadea sufrímola todas as produtoras e produtores e xa é hora de que esta sirva aos intereses sociais e non ás industrias. Convidamos a todas as persoas a sumarse a pé ou co tractor na compaña desta primeira loita”, informan dende o SLG.
Ademáis, anuncian que veñen de presentar unha denuncia diante da Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA) e Competencia para que tome medidas
Pola súa parte, Unións Agrarias presentará tamén este luns unha denuncia contra as industrias lácteas. Será ás 12:00 horas ante a Fiscalía da Comunidade Autónoma de Galicia, Praza de Galicia s/n, 1º andar, A Coruña.
Pola súa parte, Agromuralla recomenda aos gandeiros que “non asinen os contratgos, pois aínda temos tempo para negociar e é necesario presionar á industria láctea para que non baixe os prezos”.
Ademáis, advirte de que “no caso de que as industrias non reconsideren esta postura e as que faltan por entregar os contratos as secunden, desde o sector levaremos a cabo accións contundentes conducentes ao desabastecemento do mercado”.