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Proposta para previr os danos do xabarín no millo: emerxencia cinexética na veda estival

Unións Agrarias considera que hai que tomar medidas para anticipar os danos que se aveciñan na colleita, logo dunha campaña de sementeira complicada en moitas comarcas da Coruña e Lugo

Campo Galego
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Proposta para previr os danos do xabarín no millo: emerxencia cinexética na veda estival

Danos do xabarín. / Arquivo.

Os danos do xabarín sobre o millo céntranse en dous momentos concretos, a sementeira, cando o porco bravo leva regos a eito para comer os grans de millo, e as semanas previas á colleita, cando a espiga xa está formada e lle resulta apetecible. Logo dunha campaña de sementeira complicada, que xerou indignación polos danos en moitas comarcas gandeiras, Unións Agrarias considera que cómpre anticiparse ós danos na colleita, en setembro.

A organización agraria vai solicitarlle á Consellería de Medio Ambiente que declare unha emerxencia cinexética na época estival. “Son necesarias medidas nos meses de xullo e agosto. A emerxencia cinexética sempre se aplicou na tempada de caza, pero consideramos que ante un problema estrutural como o do xabarín, hai que tomar medidas novas”, explica o responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo.

Unións defende que a situación se aborde nunha mesa de traballo da Consellería de Medio Ambiente cos cazadores e sector agrario. “Estamos falando de perdas medias do 4% – 5% da colleita de millo, con casos de explotacións que poden chegar ó 12 – 15% de perdas. Son danos que non se cubren coas indemnizacións de 3.000 euros de tope que vén distribuíndo a Xunta”, advirte o vicesecretario da organización, Félix Porto.

Entre as medidas a adoptar, a maiores da caza, Unións avoga por poñer en marcha un plan de prevención, con accións disuasorias con cans, para afastar ó xabarín dos cultivos. “Un exemplo é o xeito de traballar do Tecor de Lalín, co que mantemos unha moi boa colaboración. Están atentos á información que lles trasladan os produtores e actúan para deslocalizar ós xabaríns cando é preciso”, sinala Feijoo.

Outras posibles accións pasan por unha extensión do uso das xaulas de captura ó agro, co apoio da Administración, e Jacobo Feijoo avoga tamén por valorar medidas puntuais, como a alimentación disuasoria en monte. “Sería distribuír alimentación en monte, en zonas afastadas dos cultivos, só nas semanas nas que o millo é susceptible de danos, na sementeira e as semanas previas á colleita”, precisa Jacobo Feijoo.

“Non esperemos a valorar os danos e anticipémonos ó problema. Cómpre lembrar tamén a ameaza da peste porcina, da que xa hai 342 porcos bravos afectados en Cataluña”, conclúe Unións Agrarias.

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