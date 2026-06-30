Proposta dun plan para a conservación das infraestruturas exteriores en madeira

A Xunta de Galicia reafirmou o seu compromiso coa madeira como un dos materiais estratéxicos para o desenvolvemento económico e a construción sostible da comunidade durante a reunión mantida entre o presidente do Executivo galego, Alfonso Rueda, e o Comité Executivo da Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeiras de Galicia (Fearmaga).
O encontro serviu para abordar os principais retos que afronta o sector forestal e madeireiro galego, así como para trasladar a necesidade de reforzar o mantemento das infraestruturas públicas de madeira existentes en Galicia.
Durante a reunión, Fearmaga expuxo a súa preocupación polo estado de conservación de numerosas pasarelas, paseos marítimos, accesos a praias, miradoiros e outras infraestruturas exteriores construídas en madeira. A federación considera necesario establecer protocolos de supervisión, mantemento e renovación que garantan a seguridade das persoas usuarias e contribúan a preservar a confianza da cidadanía nun material que considera esencial para avanzar cara a modelos de construción máis sostibles.
O presidente da Xunta reiterou o respaldo do Goberno galego á utilización da madeira tanto na edificación como nas infraestruturas públicas, nun contexto no que Galicia busca consolidar o aproveitamento dos seus recursos forestais e impulsar a economía circular. Desde Fearmaga lembran que a madeira é un material estrutural seguro sempre que conte cun adecuado mantemento, insistindo en que os problemas detectados nalgunhas instalacións responden á falta de conservación e non ás prestacións do propio material.
Cómpre lembrar que Galicia xa conta desde inicios do 2025 cunha instrución técnica que regula condicións, mantemento e inspeccións das pontes peonís en madeira.
Outro dos asuntos centrais da reunión foi a escaseza de materia prima que afecta á industria madeireira galega. A organización advertiu de que as pragas forestais que afectan ás masas de piñeiro, como a banda marrón no norte de Galicia ou o nematodo do piñeiro no sur, están condicionando a dispoñibilidade de madeira e poderían comprometer a viabilidade de numerosas empresas do sector se non se adoptan medidas eficaces.
Este encontro pon o broche a unha intensa rolda de contactos institucionais impulsada por Fearmaga nas últimas semanas para trasladar ás distintas administracións a necesidade dun plan específico de conservación das infraestruturas exteriores de madeira. A federación, que representa arredor de 350 empresas e uns 7.000 empregos directos en Galicia, considera que o compromiso expresado pola Xunta supón un paso importante para reforzar a seguridade destas instalacións e consolidar a madeira como un recurso clave para a descarbonización, a economía circular e o desenvolvemento sostible da comunidade.