O Consello Regulador impulsou a iniciativa, destinada aos integrantes do Panel de Cata e membros do Órgano de Control da entidade

Promoven unha acción ‘Monterrei versus Viños Internacionais’

O Consello Regulador da D.O Monterrei impulsou a iniciativa ‘Monterrei vs Viños Internacionais’, destinada aos integrantes do Panel de Cata e membros do Órgano de Control da entidade.

A proposta márcase como obxectivo dar a coñecer a realidade cualitativa de Monterrei respecto a competencia internacional, así coma os seus valores diferenciais. Para iso, mostráronse as tendencias do mercado e as estratexias de comercialización.

Ademais, as persoas asistentes puideron catar a cegas máis de 20 viños internacionais (de distintos rangos de prezos) e elaboracións tipolóxicas da DO Monterrei, que permitiron constatar as diferenzas e similitudes existentes.

