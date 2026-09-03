Programa do IV Foro Activistas do Rural o próximo 1 de outubro en Lugo

Vente ti a Lugo. Con esas palabras, o músico lucense Abraham Cupeiro propuxo ao equipo de Gladiator II que, en lugar de desprazarse el para gravar a súa participación na banda sonora da película, fosen eles os que viñesen a Lugo. E funcionou: parte da música da superprodución de Hollywood acabou gravándose na cidade.
Agora Grupo Lence recolle a luva e converte a frase nunha invitación a asistir ao IV Foro Activistas do Rural, o vindeiro 1 de outubro en Lugo, para falar de quen están construíndo o presente e o futuro do rural. E o propio Abraham Cupeiro estará alí para pechar a xornada cunha actuación. Para anunciar o foro, Grupo Lence levou esta invitación ás rúas cunha acción de pegada de carteis baixo este lema.
Está confirmada a participación de Eva D. Castro Outeiriño, presidenta de ONU Mulleres España, e Anjhara Gómez Rodríguez, presidenta de Mulleres Líderes de Galicia
O encontro, de asistencia gratuita previa inscrición, celebrarase no Museo Interactivo da Historia de Lugo (MIHL). A xornada comezará ás 10:00 horas coa recepción e acomodo dos asistentes e ás 10:30 terá lugar a apertura institucional. Durante o evento, Grupo Lence presentará os resultados do II Observatorio Activistas do Rural, centrado nesta edición no liderado feminino no campo.
Con esta cuarta edición, Grupo Lence volve impulsar o Foro Activistas do Rural como un espazo de encontro e diálogo para dar voz a quen vive, traballa, emprende e xera oportunidades no rural, e para poñer sobre a mesa os retos que marcarán o seu futuro.
Unha xornada para falar do futuro do rural
O programa da xornada estará centrado en analizar o papel clave da muller no asentamento de poboación no rural e na importancia da formación dos mozos para garantir o relevo xeracional nas explotacións agrogandeiras.
10:30 horas. O foro comezará coa benvida de Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence, e a apertura institucional, na que participarán as autoridades presentes. Entre elas estará Elena Candia, alcaldesa de Lugo, e outras aínda por confirmar.
11:15 horas. Chegará un dos momentos centrais da xornada: a presentación do II Observatorio Activistas do Rural: liderado feminino no campo, impulsado por Grupo Lence. O estudo pon o foco na realidade, a contribución e o liderado das mulleres no medio rural.
As súas conclusións darán paso á mesa “Elas sosteñen o rural: liderado feminino no campo”, coa participación de Eva D. Castro Outeiriño, presidenta de ONU Mulleres España; Anjhara Gómez Rodríguez, presidenta de Mulleres Líderes de Galicia; e Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence, entre outras participantes. Próximamente, confirmarase algunha poñente máis para esta mesa.
12:30 horas. A mesa “O rural na axenda política” reunirá a representantes do PPdeG, PSdeG e BNG para abordar os principais retos dos territorios rurais e o papel das políticas públicas para xerar oportunidades e garantir o seu futuro.
13:30 horas. Os estudantes das EFA (Escolas Familiares Agrarias de Galicia) presentarán un decálogo do rural coas súas propostas e a súa visión sobre o futuro destes territorios. A sesión da mañá finalizará cun cóctel networking entre as 14:00 e as 15:30 horas.
15:30 horas. A programación retomarase con “Sementar futuro: a educación como motor do rural”, unha mesa dedicada ao papel da formación para xerar oportunidades, fixar poboación e favorecer o relevo xeracional, protagonizada por voceiros das EFA.
16:00 horas. Os alumnos e alumnas das Escolas Familiares Agrarias de Galicia (EFA) tomarán a palabra para facer a reflexión final do foro sobre o que escoitaron ao longo do día.
16:15 horas. O círculo pecharase onde comezou esta historia: Abraham Cupeiro poñerá o broche final ao IV Foro Activistas do Rural cunha actuación, antes do peche oficial previsto para as 17:00 horas.