Programa integral de formación apícola na EFA Fonteboa

O Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa lanza o seu Programa Integral de Formación Apícola 2025-2026 no que ofrece un completo programa para formarse como apicultor.
A formación está organizada en tres módulos:
1- Introdución á apicultura e produtos da colmea
2- Invernada, mantemento e preparación das colmeas
3- Reprodución do apiario e outros produtos da colmea
Para inscribirse é preciso chamar ao 981 73 30 51 ou enviar un email a cicapis@fonteboa.es
A formación impartirase os martes indicados de 18:00-20:00 horas. E a partir do 3 de marzo as 14:00-18:00 horas.
O custo de cada módulo é de 80 € (Socios Asociación EFA Fonteboa 70 €) e do programa completo 190 € (Socios Asociación EFA Fonteboa 160 €).
Velaquí o programa completo: