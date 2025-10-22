Inicio / Apicultura / Programa integral de formación apícola na EFA Fonteboa

Programa integral de formación apícola na EFA Fonteboa

Ir a los comentarios

O Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa lanza o seu Programa Integral de Formación Apícola 2025-2026 no que ofrece un completo programa para formarse como apicultor.

A formación está organizada en tres módulos:

1- Introdución á apicultura e produtos da colmea
2- Invernada, mantemento e preparación das colmeas
3- Reprodución do apiario e outros produtos da colmea

Para inscribirse é preciso chamar ao 981 73 30 51 ou enviar un email a cicapis@fonteboa.es

A formación impartirase os martes indicados de 18:00-20:00 horas. E a partir do 3 de marzo as 14:00-18:00 horas.

O custo de cada módulo é de 80 € (Socios Asociación EFA Fonteboa 70 €) e do programa completo 190 € (Socios Asociación EFA Fonteboa 160 €).

Velaquí o programa completo:

PROGRAMA APICOLA EFA FONTEBOA 2025

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información