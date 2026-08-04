Programa de ‘Piñeiros 26’, con Finlandia como país convidado

A Fundación Arume presenta o programa de Piñeiros 26, a sexta edición do encontro internacional especializado nas coníferas, que se desenvolverá o martes 20 de outubro na Cidade da Cultura de Santiago (Edificio Fontán).
Este ano, Piñeiros 26 contará con Finlandia como país convidado, con ponentes que explicarán as claves forestais, industriais e da arquitectura en madeira no país escandinavo. Finlandia destaca pola súa riqueza forestal, con bosques boreais nos que as coníferas son as protagonistas, principalmente o piñeiro silvestre e os abetos, que ocupan arredor do 90 % das masas boscosas, en tanto as frondosas caducifolias, sobre todo os bidueiros, ocupan o 10 % restante.
Esa riqueza forestal correspóndese cunha importante tradición de construción con estruturas de madeira, así como cunha potente industria de aserrado ligada á carpintería e interiorismo.
Sesión inaugural con Antón García Abril
O foro contará cunha sesión inaugural na que está prevista a intervención de Antón García Abril, un arquitecto multipremiado que se caracteriza pola innovación tecnolóxica e de tipoloxías, contando con numerosas obras de referencia internacional. García Abril é ademais profesor titular na Escola de Arquitectura e Planificación do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts (MIT), combinando a práctica da profesión coa academia.
A esta sesión inaugural seguiranlle tres bloques temáticos principais, que abordarán o papel da construción en madeira na promoción de vivendas, o asociacionismo no monte e a vinculación do piñeiro coa identidade cultural. O evento está financiado pola Axencia Galega da Industria Forestal XERA e conta coa colaboración de Abanca, a Fundación Juana de Vega, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Esterea, e o Instituto Forestal Europeo.
Programa completo
8:45 – 9:30 Recepción de asistentes
9:30 Benvida e inauguración
Xosé Mera, presidente da Fundación Arume. Representante institucional.
10:00 Sesión inaugural
Antón García-Abril, Profesor Catedrático no MIT na Escola de Arquitectura e Urbanismo.
10:30 A madeira como resposta, solucións reais ao desafío da vivenda
Modera: Teresa Táboas, Secretaria Xeral da International Union of Architects (UIA).
Presentación inicial: Selina Anttinen, Anttinen Oiva Architects (AOA).
Participan:
David Martínez, Director de Desarrollo Inmobiliario MERLIN Properties.
María Teresa Verdú, Directora Xeral de Axenda Urbana e Arquitectura, Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana.
11:45 Pausa café
12:15 Mover os marcos, novos modelos para a xestión da propiedade forestal
Modera: Inazio Martínez, Xefe do Equipo de Innovación Forestal da EFI (European Forest. Institute).
Presentación inicial: Kalle Ikonen, Director de Asuntos Corporativos Metsä Group.
Participan:
Daniel Rodríguez, Director Económico da AFG (Asociación Forestal de Galicia).
Pedro Gomes, Director Executivo e Coordinador de BALADI (Federação Nacional dos Baldios, Portugal).
María José Sueiro Damil, Propietaria forestal particular na Xironda (Cualedro).
13:30 Xantar
15:30 A memoria do monte: historia e evolución do territorio en Galicia e Finlandia
Modera: Ana Cabana, Profesora titular do Departamento de Historia e Vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC.
Presentación inicial: Jan Kunnas, Doutor en Historia e Civilización, Investigador Senior na Universidade do Leste de Finlandia.
Participan:
Xesús Balboa, Profesor titular de Historia Contemporánea na USC e membro do Grupo HISTAGRA (Historia Agraria e Política do Mundo Rural).
Ana Blanco, arquitecta e urbanista, @Miradenovo.
16:45 Acto de clausura
Representante institucional