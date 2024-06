Programa de Galiforest 2024

A sétima edición do monográfico forestal Galiforest Abanca, que terá lugar do 27 ao 29 de xuño nas instalacións do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude en Boqueixón, ofrecerá unha rica programación que inclúe demostracións de maquinaria e procesos, así como o destacado Concurso de Innovación. Este evento busca consolidarse como un punto de encontro clave para profesionais do sector forestal e da biomasa.

O programa de exhibicións e demostracións de Galiforest xa se pode consultar neste pdf. Do mesmo xeito, a organización ofrece neste documento o listado de expositores e plano do recinto.

Xornadas e Premios Biomasa Galicia

Un dos puntos culminantes será a xornada dedicada á certificación da sustentabilidade da biomasa, organizada pola Asociación Española da Biomasa (Avebiom) e o Clúster da Biomasa de Galicia. Este evento, que se celebrará o segundo día da feira, contará coa presenza de expertos como Pablo Rodero de Avebiom, Santiago Monteiro de Biomasas Forestales del Cantábrico, Francisco Álvarez de Ecowarm, e Mauro Coucheiro de Greenalia. O obxectivo é informar sobre SURE, o sistema europeo líder en certificación de sustentabilidade da biomasa, e compartir exemplos prácticos da súa aplicación en diferentes empresas.

Ademais, Galiforest Abanca será o escenario da primeira edición dos Premios Biomasa Galega, unha iniciativa do Clúster da Biomasa de Galicia que recoñecerá as traxectorias e esforzos en distintas áreas relacionadas coa biomasa. Entre os galardoados atópanse Luís Ortiz Torres por a súa traxectoria investigadora; Nutrimentos Deza (Nudesa) pola descarbonización da industria agrogandeira; a Compañía Española de Algas Marinas (Ceamsa) pola descarbonización da industria alimentaria; José Carlos Alonso de Ecoforest no campo da calefacción na biomasa; o Concello de Portas e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) polas súas apostas pola biomasa. Adicionalmente, José Ignacio Lema Piñeiro recibirá un recoñecemento honorífico.

Este evento non só destaca por ser unha plataforma para a innovación e o intercambio de coñecementos, senón tamén por fomentar a sustentabilidade e a implementación de tecnoloxías verdes no sector forestal e de biomasa. Galiforest Abanca 2024 demostra o compromiso continuo da industria forestal galega co desenvolvemento sostible e a innovación tecnolóxica.