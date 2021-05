Programa de asesoramento gratuíto para emprendedores

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) pon en marcha o Itinerario do Emprendedor, un proxecto orientado a dar apoio a persoas e empresas que desexen incorporarse á economía social, no modelo cooperativo. O Itinerario está deseñado para prestar asesoramento completo dende a consolidación da idea de negocio ata a constitución da cooperativa.

No caso de novos proxectos, o Itinerario comezaría coa idea, asesorando e informando para o deseño e validación dun proxecto de negocio viable, e avanzaría cara á consolidación do negocio, a través do apoio nas planificacións estratéxica e operativa e na xestión de proxectos ata lograr a efectiva creación dunha cooperativa. No caso de empresas, o Itinerario presta o asesoramento necesario para que se transformen en cooperativa.

O Itinerario, ademais do asesoramento do persoal técnico de AGACA, ofrece un programa de mentoring individualizado, a cargo de persoal directivo e membros de consellos reitores de cooperativas xa consolidadas no sector agroalimentario galego.

As persoas interesadas poden informarse en www.agaca.coop, no teléfono 981 58 47 83 ou no correo electrónico [email protected]

A iniciativa forma parte do proxecto Incorporación da xuventude emprendedora á economía social e consolidación das cooperativas agroalimentarias de Galicia, no marco do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social, xestionado pola Confederación Empresarial Española da Economía Social (Cepes). Conta co financiamento do Fondo Social Europeo, mediante a convocatoria de subvencións dirixidas a entidades e empresas da economía social para o desenvolvemento de proxectos destinados á creación de empresas e entidades da economía social ou á mellora da competitividade e o apoio á consolidación empresarial das mesmas.