O Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, de Coristanco (A Coruña) ven de presentar o seu programa de formación para o segundo trimestre do ano. Entre as actividades formativas previstas destacan cursos de muxido, de sanidade animal de motoserrista, de apicultura, de transformación de produtos lácteos ou de prevención de riscos laborais no sector agrogandeiro.

Para máis información chamar ao teléfono 981733051 ou enviar un mail a [email protected]

Velaquí o programa completo: