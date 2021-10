Programa de actividades da EFA Fonteboa para os vindeiros meses

O Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, de Coristanco (A Coruña) ven de presentar o seu programa de formación para o último trimestre do ano. Entre as numerosas actividades formativas previstas destacan cursos de prevención de ataques do lobo á gandería, xornadas sobre implantación e manexo de pradeiras, un seminario sobre producción de carne de vacún ou cursos especializados nos sectores forestal e apícola, entre outros.

Para máis información chamar ao teléfono 981733051 ou enviar un mail a [email protected]

Velaquí o programa completo: